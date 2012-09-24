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货币新闻 | 2012年 9月 24日 星期一 09:21 BJT

〔中国公开市场〕一级交易商可继续申报正/逆回购需求--业内人士

路透上海9月24日电---业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为14天和28天两种,正回购期限为28天和91天.而上周操作的七天逆回购并未现身.

上周央行公开市场共进行了2,350亿元的逆回购操作,当周净投放1,010亿元人民币,结束此前连续三周的净回笼.逆回购期限包括七天和28天中标利率与前次持平,分别为3.35%和3.60%.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

此前央行公开市场一般周二发行一年期央票,周四发行三个月期央票和三年期央票,与前两个品种相比,三年期央票发行频率非常不固定.而28天期正回购通常在周二进行,91天正回购则在周四.此外,央行还会根据需要,决定是否进行逆回购操作.(完)

--发稿 刘昕; 审校 杨淑祯

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