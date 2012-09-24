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货币新闻 | 2012年 9月 24日 星期一 09:28 BJT

〔全球金市〕现货金跌逾1%,上周五触及近七个月高点

路透新加坡9月24日电---现货金XAU=周一跌逾1%,低见每盎司1,759.14美元,上周五触及近七个月高点每盎司1,787.20美元.

现货铂金XPT=挫跌2%,至每盎司1,603.5美元,可能录得一周来最大单日跌幅.(完)

--编译 肖群英;审校 戴素萍

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