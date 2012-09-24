《中国债券市场每日交易备忘》--9月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT])
一、新债招标:
中国水电(601669.SS)10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农业银行主承
泰州华信药业9.5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),华夏银行和浦发银行主承
湖北交通投资40亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),国开行和浦发银行主承
天津高速公路集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行和浦发银行主承
==============================================================================
二、新债上市:
重庆机电控股集团6亿元五年期中票1282361,票面利率6.05%
盘江投资控股10亿元五年期中票1282362,票面利率5.58%
广州电器装备集团4亿元三年期中票1282363,票面利率5.60%
江苏交通控股公司15亿元10年期中票1282364,票面利率5.58%
美邦服饰(002269.SZ)8亿元一年期短融041258054,票面利率5.30%
河北冀衡集团2.4亿元一年期短融041251029,票面利率6.60%
宁沪高速(600377.SS)10亿元一年期短融041254048,票面利率4.37%
强生控股(600662.SS)5亿元一年期短融041270004,票面利率4.80%
天津建材集团4亿元一年期短融041260064,票面利率5.30%
中国中冶(601618.SS)(1618.HK)30亿元九个月期超短融011224003,票面利率4.30%
中国航油30亿元六个月期超短融011235001,票面利率3.98%
中航工业集团20亿元九个月期超短融011229003,票面利率4.15%
==============================================================================
三、缴款:
财政部303.3亿元固息续发国债120015,发行价格99.30元
无锡太湖国际科技园10亿元七年期固息债1280288,票面利率7.60%
甘肃公路航空旅游投资集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)中票
万里扬(002434.SZ)3亿元一年期短融
佛山公用事业控股公司3亿元一年期短融
宁波开发投资集团5亿元一年期短融
广州万宝集团8亿元一年期短融
==============================================================================
四、还本付息:
国家开发银行200亿元10年期浮息(一年定存基准)政金债020212到期兑付,基本利差0.74%
建设银行(601939.SS)(0939.HK)83亿元10年期发行人选择权(5+5)固息金融债040703付息,票面利率4.95%
国电集团24.44亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债048008付息,票面利率5.30%
国电集团15.56亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债048009付息,票面利率5.60%
财政部300亿元10年期固息国债070003付息,票面利率3.40%
财政部243.6亿元10年期固息国债080018付息,票面利率3.68%
南方工业集团40亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088039付息,票面利率5.15%
铁道部200亿元10年期固息债0980135付息,票面利率4.80%
铁道部100亿元15年期固息债0980136付息,票面利率5.00%
上海国际港务集团30亿元三年期中票1182256付息,票面利率6.00%
中石油集团100亿元三年期中票1182258付息,票面利率5.74%
南通综艺投资公司7亿元五年期中票1182259付息,票面利率7.99%
国开行300亿元10年期投资人选择权(3+7)固息政金债080216付息,票面利率4.93%
铁道部150亿元10年期固息债088040付息,票面利率4.59%
铁道部50亿元15年期固息债088041付息,票面利率4.59%
国开行300亿元10年期浮息(一年定存基准)政金债090212付息,基本利差0.70%
兵器财务公司8亿元五年期固息金融债092205付息,票面利率4.60%
兖州惠民城建投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980137付息,票面利率6.80%
财政部350.9亿元10年期特别国债0700003付息,票面利率4.46%
进出口银行150亿元五年期固息政金债080308付息,票面利率3.90%
常州城建集团25亿元七年期固息债088042付息,票面利率6.30%
财政部268亿元五年期固息国债090024付息,票面利率2.90%
国电财务公司15亿元五年期固息金融债092206付息,票面利率4.60%
国开行373.9亿元七年期固息政金债110216付息,票面利率4.25%
国开行26.1亿元七年期浮息(3个月SHIBOR基准)政金债110217付息,基本利差-0.15%
==============================================================================
五、即将公布的经济数据及重要财经事件:
--据本地媒体新浪财经报导引述中国证监会主席助理张育军表示,目前沪深交易所在海外进
行路演,引起投资人良好反应,境外主权基金、养老基金等长期机构投资者普遍看好中国市场,
对A股市场投资需求强烈,申请投资额度积极性都很高.[ID:nSB1792372]
--证券市场周刊和中国银行国际金融研究所联合发布的报告指出,三,四季度GDP同比增速
预测值分别为7.5%和7.8%.由于经济增速放缓,通胀反弹有限,政策进一步放松显得尤为必要,
下半年央行还会降息及下调存款准备金率.
--为深化科技体制改革,加快国家创新体系建设,中国政府提出,要进一步强化和完善政策
措施,引导鼓励企业成为技术创新主体.加大对中小企业、微型企业技术创新的财政和金融支
持.[ID:nSB1792184]
--国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润
==============================================================================
注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完)
--整理 曹巍浩/康熙泽; 审校 刘昕/李宏薇