《中国债券市场每日交易备忘》--9月24日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》,请点选[CN-FUND-STX-DBT-CFACT]) 一、新债招标: 中国水电( 601669.SS )10亿元人民币一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA),农业银行主承 泰州华信药业9.5亿元五年期中期票据簿记建档(主体评级AA),华夏银行和浦发银行主承 湖北交通投资40亿元七年期中票簿记建档(主体评级AAA),国开行和浦发银行主承 天津高速公路集团20亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+),兴业银行和浦发银行主承 ============================================================================== 二、新债上市: 重庆机电控股集团6亿元五年期中票1282361,票面利率6.05% 盘江投资控股10亿元五年期中票1282362,票面利率5.58% 广州电器装备集团4亿元三年期中票1282363,票面利率5.60% 江苏交通控股公司15亿元10年期中票1282364,票面利率5.58% 美邦服饰( 002269.SZ )8亿元一年期短融041258054,票面利率5.30% 河北冀衡集团2.4亿元一年期短融041251029,票面利率6.60% 宁沪高速( 600377.SS )10亿元一年期短融041254048,票面利率4.37% 强生控股( 600662.SS )5亿元一年期短融041270004,票面利率4.80% 天津建材集团4亿元一年期短融041260064,票面利率5.30% 中国中冶( 601618.SS )( 1618.HK )30亿元九个月期超短融011224003,票面利率4.30% 中国航油30亿元六个月期超短融011235001,票面利率3.98% 中航工业集团20亿元九个月期超短融011229003,票面利率4.15% ============================================================================== 三、缴款: 财政部303.3亿元固息续发国债120015,发行价格99.30元 无锡太湖国际科技园10亿元七年期固息债1280288,票面利率7.60% 甘肃公路航空旅游投资集团20亿元10年期投资人选择权(5+5)中票 万里扬( 002434.SZ )3亿元一年期短融 佛山公用事业控股公司3亿元一年期短融 宁波开发投资集团5亿元一年期短融 广州万宝集团8亿元一年期短融 ============================================================================== 四、还本付息: 国家开发银行200亿元10年期浮息(一年定存基准)政金债020212到期兑付,基本利差0.74% 建设银行( 601939.SS )( 0939.HK )83亿元10年期发行人选择权(5+5)固息金融债040703付息,票面利率4.95% 国电集团24.44亿元10年期投资人选择权(7+3)固息债048008付息,票面利率5.30% 国电集团15.56亿元15年期投资人选择权(10+5)固息债048009付息,票面利率5.60% 财政部300亿元10年期固息国债070003付息,票面利率3.40% 财政部243.6亿元10年期固息国债080018付息,票面利率3.68% 南方工业集团40亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债088039付息,票面利率5.15% 铁道部200亿元10年期固息债0980135付息,票面利率4.80% 铁道部100亿元15年期固息债0980136付息,票面利率5.00% 上海国际港务集团30亿元三年期中票1182256付息,票面利率6.00% 中石油集团100亿元三年期中票1182258付息,票面利率5.74% 南通综艺投资公司7亿元五年期中票1182259付息,票面利率7.99% 国开行300亿元10年期投资人选择权(3+7)固息政金债080216付息,票面利率4.93% 铁道部150亿元10年期固息债088040付息,票面利率4.59% 铁道部50亿元15年期固息债088041付息,票面利率4.59% 国开行300亿元10年期浮息(一年定存基准)政金债090212付息,基本利差0.70% 兵器财务公司8亿元五年期固息金融债092205付息,票面利率4.60% 兖州惠民城建投资公司10亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债0980137付息,票面利率6.80% 财政部350.9亿元10年期特别国债0700003付息,票面利率4.46% 进出口银行150亿元五年期固息政金债080308付息,票面利率3.90% 常州城建集团25亿元七年期固息债088042付息,票面利率6.30% 财政部268亿元五年期固息国债090024付息,票面利率2.90% 国电财务公司15亿元五年期固息金融债092206付息,票面利率4.60% 国开行373.9亿元七年期固息政金债110216付息,票面利率4.25% 国开行26.1亿元七年期浮息(3个月SHIBOR基准)政金债110217付息,基本利差-0.15% ============================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件: --据本地媒体新浪财经报导引述中国证监会主席助理张育军表示,目前沪深交易所在海外进 行路演,引起投资人良好反应,境外主权基金、养老基金等长期机构投资者普遍看好中国市场, 对A股市场投资需求强烈,申请投资额度积极性都很高.[ID:nSB1792372] --证券市场周刊和中国银行国际金融研究所联合发布的报告指出,三,四季度GDP同比增速 预测值分别为7.5%和7.8%.由于经济增速放缓,通胀反弹有限,政策进一步放松显得尤为必要, 下半年央行还会降息及下调存款准备金率. --为深化科技体制改革,加快国家创新体系建设,中国政府提出,要进一步强化和完善政策 措施,引导鼓励企业成为技术创新主体.加大对中小企业、微型企业技术创新的财政和金融支 持.[ID:nSB1792184] --国家统计局9/27公布1-8月规模以上工业企业利润 ============================================================================== 注:考虑到资金到账时间因素,将在周末还本付息的个券统计到下周一.(完) --整理 曹巍浩/康熙泽; 审校 刘昕/李宏薇