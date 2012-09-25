〔美国个股〕中国诺亚财富试水PE母基金,冀明年管理规模倍增至50亿元

路透上海9月25日电---中国独立财富管理机构--诺亚(中国)控股有限公司(NOAH.N)开始尝试PE母基金这一新鲜事物,希望明年公司的PE母基金管理规模(AUM)能够倍增至50亿元人民币.

诺亚旗下歌斐资产管理公司目前已发行三期人民币PE母基金,规模超过20亿元,是国内最大的市场化营运的PE母基金.歌斐资产管理合伙人兼首席执行官甘世雄周二指出,规模化是公司的战略目标,较大的规模有益于扩大公司品牌影响力、增加谈判溢价能力及组建专业团队.

"鉴于目前募资形势比较困难,我对于我们(AUM增至)50亿,100亿的时间表还不能很乐观...不过我相信50亿元,明年肯定会朝这个方向努力."他说.

PE母基金主要通过PE基金初次募集或二次交易时对一些目标基金进行注资,亦可直接投资一些项目.相对直接投资PE基金,投资母基金需要缴纳额外的管理费,但是母基金可通过精选子基金、直接投资等形式力争获得超额收益,而且还可达到分散投资风险的效果.

歌斐资产此前发行的三只PE母基金已投向15家PE子基金,包括红杉资本、鼎晖、新天域资本、达晨创投等知名基金.而这些被投的PE基金目前已投了逾150个项目,其中近30个项目已上市或已上报上市申请,投资回报初显.

随着国内外经济减速及资本市场持续低迷,中国PE市场募集资金越来越艰难,今年上半年国内PE募资规模同比下降77%,曾被外界称之为"全民PE"的盛况已成昨日黄花.

"募资难是个阶段性问题,赚钱效应一旦出来,形势就会转变."他预计,PE行业的转型期短则1-2年,长则3-4年.

歌斐资产自2010年3月成立后,资产规模超过30亿元.除PE母基金外,其和易居中国EJ.N还合作设立了一只房地产基金--TOP50地产母基金.另外,公司还涉足家族资产管理等业务.

诺亚的渠道优势为歌斐资产未来扩张打下良好基础.诺亚财富在全国拥有逾3.4万名高净值客户,业内有人戏称其客户规模相当于国内一家中型银行.

诺亚财富提供从投资咨询、投资顾问、第三方基金销售到私募股权基金管理等多种服务.上周刚公布的德勤高科技高成长中国50强榜单,诺亚控股以近三年营收累计增速3.96倍的业绩再次名列其中.(完)