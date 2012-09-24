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货币新闻 | 2012年 9月 24日 星期一 09:57 BJT

〔中国能源〕8月末商业原油库存环比下降2.5%--新华OGP

路透北京9月24日电---新华社新闻专线OGP周一公布,中国8月末商业原油库存较前月下降2.5%,成品油库存环比下降约11%.中国是世界第二大石油消费国.

但OGP并未透露具体的库存数额.(完)

--编译 肖群英;审校 沈以文

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