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市场报道 | 2012年 9月 24日 星期一 10:00 BJT

《汇市简讯》英镑/美元出现偏空讯号,10日移动均线为关键

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* 亚洲股市下跌支撑美元,英镑/美元下跌20个点

* 上周五英镑/美元未能升逾1.6300,形成偏空的流星线型态

* 日线图动能指标触顶或将转跌

* 若守在10日移动均线切入位1.6192下方,将为偏空讯号

* 周五所及高位1.6310为首道阻力位

* 技术图表:(link.reuters.com/syx72t)

(完)

--编译 白云;审校 张荻

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