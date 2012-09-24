版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 24日 星期一 09:58 BJT

〔国际油市〕原油期货跌逾1美元,受美元走强和经济疑虑拖累

路透新加坡9月24日电---原油期货周一跌逾1美元,受美元走高,及主要石油消费国经济增长疲软恐损及全球需求的疑虑打压.

0144GMT,美国原油CLc1下跌1.06美元至每桶91.83美元,布兰特原油期货LCOc1走软1.02美元至110.40美元.(完)

--编译 张若琪;审校 沈以文

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐