〔企业并购〕BAE和EADS拟成立专门的美国防务公司,挽救合并交易--报载

路透伦敦9月23日电---英国星期日泰晤士报报导称,英国BAE Systems(BAES.L)和欧洲宇航防务集团(EADS)EAD.PA对美国国防部表示,他们将成立一家专门的美国防务公司,以争取当局批准他们之间价值280亿英镑(450亿美元)的合并交易.

该报未援引消息来源称,这家美国防务公司将只有一位英国董事--BAE执行长Ian King--不会有来自法国或德国的高层,也只有King能看到美国合同的细节.

本月早前,BAE和EADS宣布他们在就打造一家可与波音(BA.N)和洛克希德马丁(Lockheed Martin)(LMT.N)匹敌的业内巨擘进行初步谈判,但两家公司在这宗交易上遇到越来越大的政治障碍.

持有EADS 15%股权的法国以及没有直接持股的德国周六承诺,双方将就交易展开密切磋商,但尚未宣布联合决定.

星期日泰晤士报称,成立一家专门的美国公司,目的是为保持BAE与美国国防部的特殊关系,这层关系受到特别安全协议(special security agreement,SSA)的约束.

来自BAE高层的消息人士对该报表示,除非SSA得以保留,否则合并没有办法继续下去.

美国空军部长Michael Donley周一表示,美国国防部需要更多细节,才能评估BAE与EADS合并的安全影响.

一些欧洲的分析师指出,这宗合并将不利于美国安全,建议美国官员命令BAE剥离部分为美国军队或情报机构从事敏感工作的部门.

但知情人士表示,BAE和EADS的美国业务几乎没有重叠,两家公司现在都有安全协议,禁止他们的海外母公司对其参与敏感美国政府项目的工作施加影响.

无法立即联系上EADS置评,BAE则拒绝对此置评.(完)