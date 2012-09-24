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市场报道 | 2012年 9月 24日 星期一 10:33 BJT

《汇市简讯》欧元/美元在上周所及1.2920低位处承压

0213GMT * 亚洲股市走低,美元在亚市受到追捧 * 围绕西班牙申援的不确定性打压欧元/美元 * 汇价在周四低位1.2920处承压 * 稍早所及1.2990高位为首道阻力 * 若跌破1.2900,则将下看200日移动均线切入位1.2828 * 欲浏览相关技术图表,请点击:(link.reuters.com/vyx72t)(完) --编译 许娜;审校 戴素萍 全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ 汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN] 国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL] 所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX] 汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览.........[INT-CFACT] 美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN] 欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN] 人民币...[CNY/CN] 台币...[TWD/CN] 现汇报价：亚洲盘AFX= 欧洲盘EFX= 纽约盘NFX= 全部FX=

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