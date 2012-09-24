版本:
中国
货币新闻 | 2012年 9月 24日 星期一 10:59 BJT

〔芝加哥期市〕大豆期货跌破每蒲式耳16美元,因预期美国产量增加

路透新加坡9月24日电---芝加哥11月大豆期货SX2周一下跌近2%至每蒲式耳16美元下方,为8月中旬以来首见,受累于美国产量增加和中国需求放缓的预期.(完)

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐