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货币新闻 | 2012年 9月 24日 星期一 11:23 BJT

〔马来西亚期市〕棕榈油期货大跌逾5%创两年低位,受库存增加等冲击

路透新加坡9月24日电---马来西亚棕榈油期货周一大跌逾5%创两年低位,棕榈油库存增加以及美国大豆期货因预期产出增加下跌,冲击棕榈油期货市场.

0305GMT,2012年11月指标合约FCPOc3下跌5.4%,报每吨2,615马币(林吉特),为2010年9月以来最低.

0259GMT,中国大连2013年1月豆油期货DBYcv1跌3.1%.该合约盘中一度下跌至每吨9,436元人民币的8月6日以来最低.(完)

--编译 田建华;审校 张若琪

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