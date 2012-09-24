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货币新闻 | 2012年 9月 24日 星期一 11:10 BJT

〔日本政治〕财务大臣安住淳将被任命为民主党代理干事长--NHK

路透东京9月24日电---日本放送协会(NHK)周一报导,日本首相野田佳彦将任命财务大臣安住淳出任民主党代理干事长.

报导未提及安住淳会否保留现有职位.(完)

--编译 隋芬;审校 张涛

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