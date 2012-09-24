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货币新闻 | 2012年 9月 24日 星期一 11:07 BJT

《全球市场》亚股和风险较高资产下挫,美元因经济增长忧虑上扬

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数跌0.7%,日经指数亦走低

* 美元指数上扬,拖累油价、铜价和金价下挫

* 欧元和澳元走软,日圆受到支撑

路透东京9月24日电---风险较高资产周一全线下挫,拖累亚股、铜价和油价走低,但美元上扬,因投资者将目光转向疲弱的经济基本面,并关注欧元区援助计划进展.

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