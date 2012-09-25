《交易视点》中国货币政策放松的预期或再度增强--中信证券

路透北京9月25日电---中国中信证券最新发布的利率产品周报认为，如果要达到“稳增长”的目的，四季度后货币政策仍有放松的必要性，降准的概率较大。如果货币政策放松，预计收益率将呈现陡峭化的下行。

因此，交易型机构可以适当增加利率产品尤其是金融债的仓位，久期控制在3-5年左右。对配置型机构而言，目前中长期利率产品，尤其是中长期金融债具备一定的配置价值。

**9月份CPI同比将小幅下行**

近几周商务部食用农产品价格基本保持平稳，其中蔬菜价格大幅下跌。节前食品价格涨幅可能会有小幅反弹，但对9月份CPI的影响有限。

初步测算，9月份商务部食用农产品价格将大致上涨1.1%。预计9月CPI食品环比上涨0.8%左右，CPI非食品环比上涨0.2%。9月份CPI环比将达到0.4%左右，CPI同比将小幅回落至1.9%左右。

**市场研判**

从海外来看，短期内市场基本消化了欧美量化宽松政策的冲击，市场的关注点可能重新回归到基本面。

目前来看，欧美经济增长疲弱的总基调仍然没有改变，尽管市场的尾部风险有所降低，但欧债危机没有完全解决，再起波澜的可能性较大，从而对市场构成一定的冲击。

从国内来看，在政策放松偏慢的大背景下，经济增长稳中趋缓的大格局也没有改变，经济增长何时见底仍存在不确定性。从目前的数据看，9月份经济增速可能继续小幅走低，三季度GDP增速很可能下行至7.4%左右，经济进一步下行的风险仍然存在。而通胀尚属温和，如果经济继续以目前的环比增速增长，到年底CPI同比很可能仍在3%以内。

因此，在当前的基本面状况下，债市收益率缺乏继续大幅上行的基础，况且收益率上行本身即能构成经济下行的压力。而从资金面来看，央行的逆回购仅能保证资金面不显着趋紧，但当前偏紧的资金面并不利于经济增速的回升。

总体来看，我们认为，如果要达到“稳增长”的目的，四季度后货币政策仍有放松的必要性。在经历了一段时期预期落空引起的悲观情绪后，市场对货币政策放松的预期或再度增强，我们认为降准的概率较大。

尽管在政策未放松的情况下，资金面的偏紧使得利率产品收益率不具备大幅向下的条件，但在目前的收益率水平下，风险相对可控。如果货币政策放松，预计收益率将呈现陡峭化的下行。

因此，建议交易型机构可以适当增加利率产品尤其是金融债的仓位，久期控制在3-5年左右。对配置型机构而言，目前中长期利率产品，尤其是中长期金融债具备一定的配置价值，仍建议继续关注。(完)

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