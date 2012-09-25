《交易视点》中国货币政策放松的预期或再度增强--中信证券

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透北京9月25日电---中国中信证券最新发布的利率产品周报认为，如果要达到“稳增长”的目的，四季度后货币政策仍有放松的必要性，降准的概率较大。如果货币政策放松，预计收益率将呈现陡峭化的下行。
因此，交易型机构可以适当增加利率产品尤其是金融债的仓位，久期控制在3-5年左右。对配置型机构而言，目前中长期利率产品，尤其是中长期金融债具备一定的配置价值。
**9月份CPI同比将小幅下行**
近几周商务部食用农产品价格基本保持平稳，其中蔬菜价格大幅下跌。节前食品价格涨幅可能会有小幅反弹，但对9月份CPI的影响有限。
初步测算，9月份商务部食用农产品价格将大致上涨1.1%。预计9月CPI食品环比上涨0.8%左右，CPI非食品环比上涨0.2%。9月份CPI环比将达到0.4%左右，CPI同比将小幅回落至1.9%左右。
**市场研判**
从海外来看，短期内市场基本消化了欧美量化宽松政策的冲击，市场的关注点可能重新回归到基本面。
目前来看，欧美经济增长疲弱的总基调仍然没有改变，尽管市场的尾部风险有所降低，但欧债危机没有完全解决，再起波澜的可能性较大，从而对市场构成一定的冲击。
从国内来看，在政策放松偏慢的大背景下，经济增长稳中趋缓的大格局也没有改变，经济增长何时见底仍存在不确定性。从目前的数据看，9月份经济增速可能继续小幅走低，三季度GDP增速很可能下行至7.4%左右，经济进一步下行的风险仍然存在。而通胀尚属温和，如果经济继续以目前的环比增速增长，到年底CPI同比很可能仍在3%以内。
因此，在当前的基本面状况下，债市收益率缺乏继续大幅上行的基础，况且收益率上行本身即能构成经济下行的压力。而从资金面来看，央行的逆回购仅能保证资金面不显着趋紧，但当前偏紧的资金面并不利于经济增速的回升。
总体来看，我们认为，如果要达到“稳增长”的目的，四季度后货币政策仍有放松的必要性。在经历了一段时期预期落空引起的悲观情绪后，市场对货币政策放松的预期或再度增强，我们认为降准的概率较大。
尽管在政策未放松的情况下，资金面的偏紧使得利率产品收益率不具备大幅向下的条件，但在目前的收益率水平下，风险相对可控。如果货币政策放松，预计收益率将呈现陡峭化的下行。
因此，建议交易型机构可以适当增加利率产品尤其是金融债的仓位，久期控制在3-5年左右。对配置型机构而言，目前中长期利率产品，尤其是中长期金融债具备一定的配置价值，仍建议继续关注。(完)
欲浏览更多《交易视点》稿件,请点选[COR/CN-COPINI]
--整理 钟华; 审校 张喜良
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。