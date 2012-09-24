中国欠发达地区抵御经济下滑的能力更强

(本文由路透中文网编译提供)

路透北京9月24日电（记者 Nick Edwards）---周一公布的对中国各地企业高管的调查显示，欠发达地区的企业对经济下滑影响的抵抗力要强于发达地区。

该《中国褐皮书》调查访问了逾2,000名企业高管，结果显示企业乐观情绪普遍下降，特别是对于制造企业。但零售业与服务业显示出一定的活力，同时经济欠发达、快速发展的内陆省份显示了较为突出的增长潜力。

“在第三季度制造业、零售业、服务业和房地产等行业中，这种较快增长趋势较明显，”该调查称。调查由纽约CBB International于8月9日至9月3日之间进行，与美国联邦储备委员会的同名经济报告类似。

也有证据显示，聚焦国内市场企业的高管对未来前景更为乐观。

“尽管CCB第三季度结果证实了制造业的疲弱，我们的调查延伸至零售、服务、房地产以及其他行业。多数其他行业显示了比制造业更强的韧性和信心，”该调查称。调查将中国分为八大区块。

调查发现，交通业是第三季度经济中最为乐观的行业，商业活动营业额较第二季度增长更为强劲，65%的被调查企业营收增长，同比上涨8个百分点。

旅行社尤为乐观，71%的旅行社预计未来半年营收上涨。约60%的运货商也预计未来营收将增长。

服务业总体上呈现乐观态势，67%的被调查企业预计未来半年销售额增长，11%的企业预计销售额下降。

对于出口导向型工厂，则是另一番景象。

“与上一季度相比，制造企业的乐观程度明显降低。预计未来半年销售额增长的企业下降18个百分点至53%，预计销售额下降的企业比率翻番至20%，”该调查称。（完）

--编译：张家伟 发稿：王凤昌

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