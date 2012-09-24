〔中国公开市场〕14天逆回购需求重现取代七天,避免节后资金集中到期(更新版)

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* 今日仍可上报逆/正回购需求

* 七天品种需求未现身

* 逆回购品种为14天和28天,正回购为28天及91天

* 或意在避免节后资金面出现时点性紧绷局面

路透上海9月24日电---中国央行公开市场一级交易商周一仍可同时上报逆/正回购需求,但七天逆回购暂停需求申报,14天品种则再次现身.业内人士指出,央行此举意在缓和"十一"长假后,大量资金时点性集中到期对资金面的冲击作用.

业内人士周一透露,中国人民银行公开市场一级交易商今日仍可同时上报正/逆回购需求,其中逆回购期限为14天和28天两种,正回购期限为28天和91天.而三季度以来每周均有进行的七天逆回购则未现身.

交易员指出,由于长假原因,如本周操作七天期逆回购,到期日将集结在10月8日,对资金面产生时点性冲击,而采用14天和28天期逆回购则将时点性压力后延.

"本周无论周几发七天逆回购都是(10月)8号到期,那天也是准备金补缴,(市场资金)压力太大,而如果14天周二发的话就是9日到期,周四发就更靠后,央行也不想市场压力太大吧."北京一银行交易员称.

公开市场14天期逆回购自9月13日暂停,取而代之的则是时隔近十年重启的28天期逆回购.逆回购操作期限由从此前的最多两周,拉长至一个月,为央行平滑流动性再添利器.

上周央行公开市场共进行了2,350亿元的逆回购操作,当周净投放1,010亿元人民币,结束此前连续三周的净回笼.逆回购期限包括七天和28天中标利率与前次持平,分别为3.35%和3.60%.

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日,根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金,与已上缴部分进行比较后清算.因10月5日为假期,清算延至8日进行,由于商业银行在月末时点常规突击拉入存款以应对考核,机构会有相当量的准备金补缴,而15日则会退缴.

公开市场一级交易商一般于周一和周三会上报本周的公开市场需求,具体包括正/逆回购和央票.如果某些操作未出现在需求名单中,就基本不太可能进行该项操作.

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.(完)

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