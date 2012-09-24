版本:
中国
债券 | 2012年 9月 24日 星期一 14:04 BJT

《中国国债发行日程表》--9月24日

1、以下为中国即将或正在发行的国债:  
  
 发债主体   规模      期限    票面利率    债券类型      发行时间   上市时间  
       (亿元人民币)  
============================================================================ 
 财政部     *303.3    10年    *3.5059%     记账式国债   9/20-9/24   9/26
                     (中标收益率,今年第15期10年品种续发行)
 财政部     *280      20年   *周三招标    记账式国债   *9/27-9/28  *10/8
 财政部       --       7年       --       记账式国债      10/10  
 财政部       --       1年       --       记账式国债      10/17  
 财政部       --      10年       --       记账式国债      10/24  
 财政部       --       7年       --       记账式国债      11/7  
 财政部       --       5年       --       记账式国债      11/21  
 财政部       --       3年       --       记账式国债      12/5  
 财政部       --      10年       --       记账式国债      12/12  
  
2、以下为中国即将或正在发行的地方政府债:  
  
发债主体        规模      期限   票面利率     债券类型     发行时间  上市时间  
             (亿元人民币)  
============================================================================= 
浙江省         43.5        5年    *3.30%     地方政府债    9/24-9/26    --
               43.5        7年    *3.47%     地方政府债    9/24-9/26    --  
============================================================================= 

 注:1、*代表新增  
    2、记帐式国债均为跨市场国债,即在中国全国银行间债券市场及证券交易所市场上市.(完)  
  
  --整理 边竞; 审校 刘昕

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐