美国政府痛斥CNN报导遇害大使日记

中国外汇：下周一将推日圆和澳元拆借，及所有拆借币种负利率功能--CFETS
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
(本文由路透中文网编译提供)
路透华盛顿9月22日电---美国国务院发言人莱因斯（Philippe Reines）周六严厉谴责美国有线电视新闻网(CNN)，抨击CNN罔顾已故美国驻利比亚大使史蒂文斯（Christopher Stevens）的家人反对，曝光史蒂文斯的日记。
美国驻利比亚班加西领事馆9月11日遇袭，史蒂文斯在事件中丧生。
莱因斯称，CNN从袭击现场拿走史蒂文斯的日记，罔顾其家人的意愿，在事件报导中引用了其日记内容。
莱因斯在声明中说：“从犯罪现场拿走遇害人的日记，阅读、抄录并在新闻部内部通过电子邮件传阅，而等到他们的好奇心完全得到满足后，才想起告知（遇害者）家人和政府，这是什么人的行径？要知道，这名遇害人和其他三名遇难者效力于我们的国家。”
CNN回应称，最初报导中没有提到这本日记的存在，是为了尊重史蒂文斯的家人，但最终“认为日记中提到的一些事需要全面报导”。
CNN通过电子邮件发给路透的书面声明中说：“我们认为，公众有权知道CNN从各个渠道获得的信息，包括班加西袭击事件发生前关于恐怖威胁的担忧和警告，这些信息现在令外界质疑国务院为何没有更好地保护史蒂文斯大使以及其他美国公民。可能现在真正的问题是，为什么国务院现在攻击CNN。”
莱因斯指出，CNN工作人员数次致电史蒂文斯家人，询问能否报导日记内容，而史蒂文斯家人多次表示家人想先看看日记。
莱因斯说：“但史蒂文斯家人从未得到这个机会。我猜CNN的自控力也就能持续四天，随后他们直接报导了日记内容，完全就因为他们自己想这么做。”（完）
编译：李富强 发稿：朱淑珍
路透北京2月24日 - 中国外汇交易中心(CFETS)周五称，将于2月27日（周一）推出日圆、澳元拆借，以及支持全部拆借币种负利率功能。日圆、澳元的拆借计息基准均为360天。
* 跨月短率区间高位趋跌 * 月底资金情势较偏宽松 * 留意下周国际债券交割 * 短票利率走降，RP则持稳 (更新拆款及央行定存单发行细节) 记者 詹静宜 路透台北2月24日 - 台湾银行间跨月短率周五趋跌。资金调度人员称，因应连续假期， 今日为月底最后交易日，市场资金仍显宽松，加以上日央行减发定存单让银行间资金水位垫 高，带动跨月短率略有走低迹象，月底效应过后，下周短率可望回复到月初水准，惟仍须留 意国际债券交割变数。 他们表示，由于今日央行存单到期仅6亿台币，市场预期央行上日减发存单逾200亿台币 将转至今日冲销，以目前银行宽松态势来看，下周迈入月初短率有望回归低档整理。 〞今天没有需求端，所以成交量很少。〞一位大型银行交易员说。 一大型票券交易员也称，有银行一早就打电话来消化资金，且主动调降跨月拆款利率吸 引成交，但此前已避开资金落点月底，资金缺口仍小，仅零星承作几笔跨月拆款，目前资金 调度仍以卖票为主。 根据柜买中心掌握的发行资讯，今起至3月中以前，将有3
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