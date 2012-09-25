《交易视点》中国投资者可逐渐加大信用债配置力度--中信证券

路透北京9月25日电---中信证券最新发布的信用产品周报认为，6月以来短融收益率大幅上行令其配置价值明显提升，而中票市场风险也趋于降低，配置价值逐渐趋于上升.

而当前基本面较弱，企业业绩仍差，因此政府救助概率较高的城投债的投资价值要优于低评级产业类债券。在外部供给冲击过后，加之为明年提前布局因素，优质城投债价值可能进一步显现。

**短融配置价值明显提升**

逆回购规模的放量在一定程度显示了央行对于季末因素的提前反应和维持平稳资金面的态度，因而虽然回购利率脉冲式上升，投资者更多认为是短期的资金面波动、节后将回归平稳。

同时上周公布的外汇占款数据仍然不容乐观，单月下降174.34亿元，市场对于降准的预期又有所提升，因此短融市场并未有明显调整；

从未来看，预计央行可能仍将致力于维持相对宽松的资金面，节后的回购利率可能将回归正常水平，因此对于短融来说，我们仍然认为，自6月以来收益率的大幅上行使得其短融的配置价值明显提升，另外，关注央行在节日前后降准的可能性及其对资金面的支撑作用。

**中票配置价值亦趋上升**

对于市场环境来说，虽然日本继欧美之后同样推出了一定规模的定量宽松政策，但国内市场反应相对平淡，而相对偏低的汇丰PMI初值仍然在一定程度说明了国内相对较弱的增长环境，另外由于地缘政治等因素带来的股市调整也能在一定程度上对债券市场形成一定支撑。

总体来看，我们仍然坚持上周的观点，在市场关注焦点重回国内，且国内因素很难出现超预期冲击的情形下，中票市场的风险已经趋于降低，配置价值逐渐趋于上升；

节前虽然资金面可能有所波动，但市场交投气氛可能将相对清淡，收益率继续维持震荡的概率较高，当然需要关注节日期间，货币政策操作可能的变动。

从压力测试的结果看，以当前中票市场收益率水平作为票面利率，若收益率曲线平行上移50BP（即5年AAA中票收益率达到5.40%的较高水平），3年和5年期AAA中票收益率的1年持有期收益率仍然达3.80%和3.42%，显示利率风险相对可控和配置价值趋于上升的特点，若中票收益率继续调整，则配置价值仍将提升。

**优质城投债价值将进一步显现**

对于交易所债券市场，短期需要重点关注两个方面的因素，其一是股市的波动，另一方面是10月份三季度报告的陆续发布。

考虑到当前相对较弱的基本面环境，企业经营业绩仍将较差，这将压制股票市场的表现，进而对交易所债券市场形成利好支持，但较差经营业绩可能继续引发投资者对于信用风险的关注，因此我们仍然建议投资者关注政府救助概率较高的城投债的投资价值，对于低评级产业类债券保持相对谨慎。

在外部供给冲击过后，加之为明年提前布局因素，优质城投债的投资价值可能将进一步显现。(完)

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