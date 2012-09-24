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货币新闻 | 2012年 9月 24日 星期一 12:10 BJT

〔日本个股〕丰田汽车称将在2015年底前发布21款混合动力汽车

路透东京9月24日电---日本丰田汽车(7203.T)周一表示,

* 将在2015年底前发布21款混合动力汽车

* 预计2013-2015年每年全球混合动力汽车销量将在100万辆或更多.(完)

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