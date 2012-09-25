《交易视点》中国债性转债保护增强,股性转债仍需谨慎--中信证券

路透北京9月25日电---中信证券最新发布的可转债市场周报认为，中行转债和石化转债经过前期下跌后，已经具有很强的债底保护，进一步下跌空间有限，建议作为投资组合中的优先选择品种。

工行转债短期有可能反弹，但仍需关注下跌风险，博短期反弹机构应谨慎，而仓位较低的中长期配置型机构可以考虑在股市下跌、供给冲击时期适当低吸。

**转债价格出现向债底靠近的趋势**

9月份以来，转债市场呈现出一个特点，即不论股市是涨是跌，转债市场总体都是下跌的走势，走势之疲弱超出预期。

在这一轮下跌中，转债市场可能已经出现一些变化，即在股市缺乏趋势性上涨机会、供给压力较大的情况下，转债价格有向债底靠近的趋势，表现在（1）债性较强的转债也出现普跌；（2）纯债溢价率逼近历史低位时，转债开始企稳。

**中行、石化等转债已有较强安全边际**

债券市场收益率缺乏大幅上涨的基础，中行、石化等接近债底的转债已经具有较强的安全边际。

四季度CPI虽然有可能出现回升，但由于国内经济增长仍然处于偏弱的状态，通胀回升幅度也不会太大，因此债券市场收益率缺乏大幅上升的基础。在债底下降空间不大的情况下，中行、石化等纯债溢价率较低的转债具有较高的安全边际。

情景分析显示，在中行转债4.8%~5.2%的折现率假设和石化转债4.5%-5.1%的折现率假设下，这两只转债下跌空间已经非常有限，具备底部低吸的条件。

**股性较强转债可能反弹,但时间和空间料皆不大**

股性较强的转债存在反弹的可能，但时间和空间预计都不大。本周是9月的最后一周，一般来说资金面紧张情况会在季度末最后两天得到缓解，而且国庆节前市场交投也比较清淡，因此预计市场走势将相对平稳。

展望10月份，A股市场可能存在维稳行情，A股市场可能出现反弹，但从空间来看，如果没有实质性政策出台，反弹幅度预计将比较小；

从时间来看，市场对于历史上大会前夕存在维稳行情、大会之后股市存在下跌风险已有充分了解，如果10月份A股市场只是出现小幅反弹，从多方博弈角度考虑反弹可能比以往更早结束。因此，当前时点买入股性较强转债的必要性不大。

**转债市场研判**

弱市环境下，具有债底保护的转债更加安全。经过前期的下跌之后，中行转债和石化转债已经具有很强的债底保护，进一步下跌的空间有限，建议作为投资组合中的优先选择品种。

工行转债短期有可能反弹，但仍需关注下跌风险，建议博弈短期反弹的机构应对买入工行转债持谨慎态度，而仓位较低的中长期配置型机构可以考虑在股市下跌、供给冲击时期适当低吸。

**关注中行转债下修转股价的可能性**

中行转债已经触发下修条款，从资本补充角度考虑，预计管理层具有较强的动力下修转股价，但大股东的意愿难以预估。

情景分析显示，当前时点下修转股价对中行转债的影响不大，未来能否提升转债价格取决于正股的回升幅度，建议积极关注。(完)

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