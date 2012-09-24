〔中国货币市场〕回购利率持续上行,季末临近流动性难容乐观

路透上海9月24日电---中国银行间市场周一早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS持续走高.虽隔夜和七天品种涨幅较前收窄,但随着季末临近,银行"揽存"丝毫不敢松懈,流动性仍不容乐观,大型银行借钱需求旺盛.

交易员并称,鉴于国庆长假后银行资金回流需要一定时间,部分资金缺乏的机构对于期限较长的资金,例如14天、21天等品种需求也不小.

"今天仍然很紧,连大行都在不断地借钱,而且在途资金也不少,估计到月末前两三天,(银行)还是得不停地借钱.明天逆回购做了可能能缓解点."上海一银行交易员称.

她并解释说,随月末临近,银行为吸引存款客户各使招数,导致储户在不同银行间的汇款也日益频繁,因此"离开一家行"而"尚未到另外一家行"的在途资金规模日渐庞大,也为收紧的流动性"雪上加霜".

中国央行公开市场一级交易商周一仍可同时上报逆/正回购需求,但七天逆回购暂停需求申报,14天品种则再次现身.业内人士指出,央行此举意在缓和"十一"长假后,大量资金时点性集中到期对资金面的冲击作用.[CN/MMTCN]

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

上周央行公开市场共进行了2,350亿元人民币的逆回购操作,当周净投放1,010亿元,结束此前连续三周的净回笼.逆回购期限包括七天和28天中标利率与前次持平,分别为3.35%和3.60%.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间12:05 今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.3857 4.2878 9.79 2,477.38

七天CN7DRP=CFXS 4.5128 4.4277 8.51 230.69

14天CN14DRP=CFXS 4.7807 4.2908 48.99 98.75

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.3956 4.2966 9.90 490.42

七天CHICNY7D=CFXS 4.3330 4.4541 -12.11 66.48

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