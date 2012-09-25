《交易视点》QE3降低离岸人民币债市下行风险--中信证券

香港预算：2017/18年度预算案重点一览
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透北京9月25日电---中信证券最新发布的海外债券市场周报认为，短期内全球货币宽松政策的影响仍将占据主导地位，离岸人民币债市价格下行的风险依旧可控。
在操作策略上，离岸人民币国债收益率缺乏吸引力，精选低等级债券个券仍应是近期的重点。
**美国QE3有利于降低CNH市场下行风险**
美联储于9月13日推出QE3，具体措施是以每月400亿美元的速度购买抵押贷款支持证券（MBS），直到在物价稳定的前提下，实现美国就业市场的重大改善。
我们认为，美国QE3对CNH市场的正面作用明显。除了能够对CNH汇率起到一定的提升作用以外，海外市场充裕的流动性将对CNH市场提供有效支撑，降低了市场的下行风险。
**首只可交收人民币期货正式推出**
9月17日，港交所推出全球首只以CNH/USD为基础的人民币期货。每张合约金额10万美元，以每美元兑人民币报价，最低波幅0.0001元人民币，星展银行、美林国际、汇丰、工银国际四家银行为合约提供买卖双向的持续报价。
从上市首周的表现看，人民币期货合约交易颇为清淡。合约每日成交量在300~400张合约左右，日均名义交易金额仅为3000~4000万美元，这和CNH DF约15亿美元的日交易金额相距甚远。
**市场研判和投资策略**
尽管目前高低等级债券利差已压至令人忐忑的低位，国内经济增长动能也依旧疲弱，但我们倾向于认为，短期内全球货币宽松政策的影响仍将占据主导地位，离岸人民币债市价格下行的风险依旧可控。
在操作策略上，离岸人民币国债收益率缺乏吸引力，精选低等级债券个券仍应是近期的重点。
**重汽香港信用分析**
重汽香港是行业龙头企业且技术处于行业领先位置。同时，母公司中国重汽集团是山东省属重点国有独资企业，具有民营企业不可比拟的融资优势；需要关注的是，重卡行业周期性特征较明显，国内重卡行业产能过剩，对公司的利润和现金流均造成一定压力。
综合考虑，我们对重汽香港的内部评级为C3级，相当于国内外部评级的AA+级。(完)
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--整理 钟华; 审校 林高丽
路透香港2月22日 - 香港政府周三公布2017/18年度财政预算案。财政司司长陈茂波表示，预测2017年本地生产总值（GDP）增长2-3%；而2016年GDP则增长1.9%。
路透东京2月22日 - 日本政府公债价格周三坚挺，此前日本央行进行购债操作，数额与此前的操作相符。 两年期日债收益率 下跌2.5个基点至负0.270%，为11月以来最低水平。 指标10年期日债收益率 微跌0.5个基点至0.085%，10年期日债期货 上涨0.21点至150.17。 一些市场人士担心日本央行可能减少对某些期限债券的购买规模，尤其是供应紧张的短债。购债规模如果下降可能令市场担心，日本央行可能在逐渐减少资产购买，这或会打压债券价格。 不过日本央行购买规模与本月稍早的多数操作相同：4,500亿日圆(39.7亿美元)五年至10年内到期、4,200亿日圆三至五年内到期、以及4,000亿日圆一至三年内到期的公债。 日本银行总裁黑田东彦周三对国会称，日本央行购债计划平稳进行，未来不大可能会中断。他还表示目前央行进一步加深负利率的可能性不大。 当日
路透上海2月22日 - 人民币兑美元即期周三早盘冲高回落，升幅较盘初明显收窄，中间价则继续小跌。交易员指出，虽然早盘美元指数略有调整，但客盘仍选择在6.8760元附近逢低购汇，大行则继续适度提供美元流动性，但除非外部环境明显变化，否则人民币将延续区间波动。