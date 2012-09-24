〔中国货币市场〕主要回购利率创七个月新高,季末+长假令流动性吃紧(更新版2)

(更新一天期和七天期质押式回购的加权平均利率收盘)

路透上海9月24日电---中国银行间市场周一质押回购加权利率CNREPO=CFXS持续走高.截止收盘,主要品种一天期及七天质押回购都创出七个月来的新高.显示在季末的传统"乾旱"期,各家银行的流动性仍不容乐观,大型银行借钱需求旺盛.

截至收盘,隔夜回购CN1DRP=CFXS的加权平均利率报4.3892%;七天期CN7DRP=CFXS加权平均利率为4.5104%.

交易员并称,鉴于国庆长假后银行资金回流需要一定时间,部分资金缺乏的机构对于期限较长的资金,例如14天、21天等品种需求也不小.

"今天仍然很紧,连大行都在不断地借钱,而且在途资金也不少,估计到月末前两三天,(银行)还是得不停地借钱.明天逆回购做了可能能缓解点."上海一银行交易员称.

她并解释说,随月末临近,银行为吸引存款客户各使招数,导致储户在不同银行间的汇款也日益频繁,因此"离开一家行"而"尚未到另外一家行"的在途资金规模日渐庞大,也为收紧的流动性"雪上加霜".

中国央行公开市场一级交易商周一仍可同时上报逆/正回购需求,但七天逆回购暂停需求申报,14天品种则再次现身.业内人士指出,央行此举意在缓和"十一"长假后,大量资金时点性集中到期对资金面的冲击作用.[CN/MMTCN]

中国今年中秋和国庆假期为9月30日至10月7日,期间金融市场均休市.

上周央行公开市场共进行了2,350亿元人民币的逆回购操作,当周净投放1,010亿元,结束此前连续三周的净回笼.逆回购期限包括七天和28天中标利率与前次持平,分别为3.35%和3.60%.

以下为主要货币市场利率收盘报价:

今日(%) 上日(%) 变动(bp) 成交量(亿元)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 4.3892 4.2878 +10.14 3,868.91

七天CN7DRP=CFXS 4.5104 4.4277 +8.27 438.60

14天CN14DRP=CFXS 4.7167 4.2908 +42.59 241.44

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人民币同业拆借加权利率

其中:隔夜CHICNY1D=CFXS 4.4019 4.2966 +10.53 945.52

七天CHICNY7D=CFXS 4.5566 4.4541 +10.25 194.48

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上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜<0#CN1DRPO=SS> 2.6650 3.7950 -113.00 1,321.07

七天<0#CN7DRPO=SS> 7.1000 6.7350 +36.50 217.14

14天<0#CN14DRPO=SS> 3.6000 3.8000 -20.00 60.98

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回购定盘利率

其中:隔夜CN1DRPFIX=CFXS 4.4000 4.3200 +8.00 --

七天CN7DRPFIX=CFXS 4.4800 4.4500 +3.00 --

14天CN14DRPFIX=CFXS 4.6900 4.2900 +40.00 --

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Shibor:

其中:隔夜SHICNYOND= 4.3892 4.2892 +10.00 --

七天SHICNYSWD= 4.4975 4.4258 +7.17 --

三个月SHICNY3MD= 3.6835 3.6686 +1.49 --

==============================================================================(完)