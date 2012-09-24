《路透碳点》广东首笔碳排放权交易定价每单位7.25欧元

路透北京9月18日电---路透碳点(Reuters Point Carbon)引用中国媒体报导称,广东四家水泥企业从当地政府买进130万吨二氧化碳(CO2)排放权配额,价格为每吨60元人民币(7.25欧元).

21世纪经济报道周二称,华润水泥、中材(罗定)水泥有限公司中材、广东塔牌集团股份有限公司和阳春海螺水泥有限公司,购买CO2排放权,试图对冲它们的碳排曝险.这四家水泥企业计划未来几年将水泥产能扩充2,500万吨.

一消息人士对该报称,根据广东碳排放权交易机制(ETS),企业增加产能或新建工厂,必须自行购买10%预期增加的二氧化碳排放配额.

不过,广东ETS首笔碳排放交易价格与欧洲碳排放市场水准相当,观察家感到意外,他们预计中国CO2市场未来交易价格会走低.

一位市场观察家接受路透碳点采访时称,"若是在限额公开透明的市场,通过市场力量达成的价格,那么我觉得一点问题都没有,但如果这是政府指导的价格,那么这就与建立排放交易机制的目标相冲突了."

他补充称,建立碳排放交易所的初衷就是创建透明的市场,价格由幕后操纵决定,是众所不乐见的.

广东省2015年碳排放限额为6.60亿吨,较2012年水平提高30%.

上述限额增幅让一些观察人士质疑,广东省达到目标的困难度将非常大,尤其中国经济当前已显露出放缓迹象.(完)