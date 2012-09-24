〔英国金融〕政府承诺拨款16亿美元给一家企业银行,以促进对小企业放贷

路透英国布赖顿9月24日电---英国周一称,将向一家新设的政府支持的企业银行拨出10亿英镑(16亿美元)资金.成立这家银行是为了扩大对目前无法获得大银行贷款的小型企业的放贷.

英国商务大臣凯布尔表示,政府希望自己的支持能获得相近规模的民间资本匹配,且有望支持多至100亿英镑的新增信贷.

上述企业银行尚未命名,将通过批发市场来运作,且将通过现有的银行与其他金融提供商,来支持对小企业的贷款与长期资本供应.

"我们需要一家新的英国企业银行,它的资产负债表不能有问题,且要有能力迅速扩大对制造、出口以及高增长企业的贷款,这些企业是我们经济的动力."凯布尔表示.

"有很多颇具前景的成长型新公司,它们就是没法以合理条款获得扩张所需的贷款.我们将帮助解决这一问题."他补充说.

助手们表示,相比英国小企业目前500亿英镑的未偿贷款规模,政府的承诺规模是相当大的,另外,这家新的企业银行可能运转12到18个月.(完)