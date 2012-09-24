更正:《Russell专栏》中国库存下降,未来数月或加大原油进口

(更正:因译文有误,内文第14段"中国炼厂日加工量将达1,160万桶左右"有误,应改为"中国炼厂日产能将达1,160万桶左右")

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Clyde Russell; 编译 王洋/张若琪

路透澳洲朗塞斯顿9月24日电---未来几个月中国或将进口更多的原油或是精炼油品,之前公布的官方数据显示,8月中国商业原油和成品油库存大幅下滑.

新华社新闻专线OGP周一公布的数据显示,中国8月末商业原油库存较前月下降2.5%,成品油库存环比下降约11%.[ID:nSB1792614]

鉴于8月原油进口大幅下降而炼厂加工量却上升的事实,原油和成品油库存下降并不让人感到意外.

8月中国原油进口量为1,840万吨,相当于每日433万桶,创下22个月来最低.

今年前五个月中国原油进口强于预期,平均达到了每日568万桶.

此后三个月的平均水平降到了每日491万桶,因中国需求放缓,以及该国战略和商业油品储备增幅减小.

今年前五个月,可能至少有每日60万桶的原油进口进入战略和商业原油储备,因中国担心其原油供给受到国际社会制裁伊朗的威胁.

随着供应疑虑缓和,中国随时可能减少进口以配合需求.

然而8月数据或许下降得太多,这种情况未来几个月或可反转,尤其是如果炼油厂加速生产的话.

单是商业成品油库存大幅减少,就足以显示未来几个月中国将需生产或进口更多成品油.

8月柴油库存下滑14.9%,汽油和煤油库存分别下降6.9%和2.8%.

中国如需补充库存,且假定部分政府刺激措施开始收效,第四季工业生产前景将稍强的话,那么问题将是,炼油厂是要选择提高产能利用率还是进口成品油.

今年迄今,炼厂原油加工量的增长一直比较温和,尽管8月日加工量较上年同期跳增2.6%至889万桶.

今年前八个月加工量仅增加1.6%,而到2012年底,中国炼厂日产能将达1,160万桶左右,高于去年底的1,080万桶.

那表示炼厂产能利用率目前大约为77-80%,取决于今年预计的新产能有多少已投入生产.

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这显示还有很大的空间来提高原油加工数量,而之前未曾如此是因为,中国炼厂受到管制价格的限制而亏损,与亚洲其他油品加工业者的高额利润形成反差.

不过,中国成品油价格的上调应会起到提高炼厂利润率的作用,有助激励炼厂提高开工率.中国在过去两个月已两度上调油价,今年以来累计上调了四次.

当然,炼厂怎么选择多半还取决于国内经济情况.

虽然中国经济增长无疑已经放缓,8月规模以上工业增加值同比仅增长8.9%,创39个月来最低增幅,但炼厂开工率的增长还远远更低.

2012年多数时间,炼厂原油加工量的增长率都徘徊在1%-2%间,4月甚至出现下滑,与2011年前八个月的6%-10%增幅不可同日而语.

第四季通常也是在迎来冬季需求前的一段补充商业库存的季节.

虽然中国炼厂可选择进口成品油而非原油,但亚洲燃料价格偏高加上原油价格下降,也许会刺激它们增加在国内的原油加工.

如果原油价格进一步走低,或至少不扳回上周的跌幅,那么中国炼厂加大国内生产的动力也许会更足.

上半年月度原油进口创纪录的景况虽不大会重现,但有可能的是,8月的低潮已是低点,今年剩下的时间日进口量应能超过500万桶.(完)