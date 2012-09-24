〔中国企业〕华为料TP系统合同量今年倍增,三四年市占率追上思科

路透上海9月24日电---中国华为技术[HWT.UL]预计其新一代视频讯息系统--智真(Telepresence,TP)今年合同量将倍增.该公司视讯产品领域总经理李军周一表示,目前华为已是全球第二大TP产品提供商,预计三四年内市场份额将可追上目前的全球老大--美国思科(CSCO.O).

与普通的视频讯息(Videoconference)系统相比,2009年起规模销售的华为智真系统透过先进的声频视频技术,其视频影像如真人大小,更能让人有真实感.而其竞争对手思科的同类产品网真系统开始规模销售时间要比华为早两年.

"随着价格的下降,(TP系统)的应用会越来越广泛,"李军介绍称,去年华为智真系统合同量近1,700套,今年计划达到3,000-5,000套.

去年华为智真系统销售近2亿美元,在全球TP系统的市场份额为20.3%,思科为50%.不过他说,"未来三四年,我们希望在市场份额上能与思科持平."

华为智真系统被大量用于政府、金融、教育、医疗领域,最近华为还将智真系统安装在知名火锅连锁--海底捞的上海和北京分店的包房,消费者可在用餐同时进行异地会谈.

李军还表示,未来华为智真系统的主战场将是美国和欧洲,目前该产品已成功进军英国、波兰、意大利等国家.预计该产品今年在国际市场的销售将首次超过国内本土市场.

华为已是全球第二大通信设备企业,去年实现销售324亿美元,今年营收目标为387亿美元.华为旗下三大业务板块,即网络、消费者和企业业务,而智真和视讯业务是华为企业业务板块的一部分.(完)