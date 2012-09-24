〔日本央行〕准备好以大胆举措支撑经济--央行副总裁山口广秀(更新版)

(新增细节)

* 日本央行不会直接影响日圆汇率

* 日央行将把日圆汇率对经济的影响纳入考量

* 重申日本经济复苏将推迟六个月

路透东京9月24日电---日本央行副总裁山口广秀表示,必要时日央行将采取大胆而灵活的行动以支撑经济,暗示即便央行上周已放宽货币政策,但仍有扩大刺激举措的准备,因中国经济放缓和欧债危机带来的痛苦仍持续发酵.

山口广秀称,日本央行上周通过增加债券购买来放宽政策,是因许多国家的制造业活动趋弱的程度比预期严重,损害了日本的出口和工厂产出.

"我们认为经济未达我们的预期.若是如此,就没有理由延迟采取政策行动."他周一在一场论坛上说.

山口广秀表示,即便日本央行上周已宽松货币政策,但如果日圆升值损及出口等经济风险升高,央行准备采取进一步行动.

"一如到目前为止,必要时我们将采取大胆而灵活的行动,同时详细审视经济和物价展望以及风险."他说.

山口广秀表示,由于中国经济成长持续放缓和欧债危机的影响扩散,日本经济复苏可能要因此推迟约六个月,重复了上周日本央行总裁白川方明所作的预估.

"中国经济成长放缓的持续时间要比预期更久.很明显(中国)摆脱放缓的时间将会推迟."他说.

山口广秀称,日本央行并无打算直接干预日圆波动,因为当前法律禁止央行在外汇市场进行干预.

"不过,这并不代表央行不关系外汇走势,"他说,并补充称日圆升值对经济的影响,将会是日本央行考虑是否进一步放宽政策的因素之一.

山口广秀还表示,已经看到民间消费出现部分疲弱迹象,并警告称国内需求可能不足以弥补出口的减少.(完)