〔英国个股〕煤炭商Bumi对财务和其他违规行为的指控展开紧急调查

路透伦敦9月24日电---煤矿商Bumi PlcBUMIP.L表示,已开始对印尼业务潜在的财务和其他违规行为指控展开紧急调查.

Bumi Plc周一表示,该指控与亚洲最大的热能煤出口商PT Bumi Resources(BUMI.JK)有关.Bumi Plc持有其29%的股份.

该公司称,这项紧急调查将向董事会报告,并称将与英国和印尼相关主管机关接洽.

Bumi指出,PT Bumi Resources的发展基金将是调查的关键.

Bumi为世界最大的热能煤出口商之一,一年多前在伦敦上市,但股价表现不佳,受董事会纷争、对子公司负债及其复杂结构的担忧冲击.

Bumi股价上个月累计挫跌45%,上周五收报1.959英镑,公司市值为3.536亿英镑(5.75亿美元).(完)