〔英国个股〕煤炭商Bumi对财务和其他违规行为的指控展开紧急调查

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透伦敦9月24日电---煤矿商Bumi PlcBUMIP.L表示,已开始对印尼业务潜在的财务和其他违规行为指控展开紧急调查.
Bumi Plc周一表示,该指控与亚洲最大的热能煤出口商PT Bumi Resources(BUMI.JK)有关.Bumi Plc持有其29%的股份.
该公司称,这项紧急调查将向董事会报告,并称将与英国和印尼相关主管机关接洽.
Bumi指出,PT Bumi Resources的发展基金将是调查的关键.
Bumi为世界最大的热能煤出口商之一,一年多前在伦敦上市,但股价表现不佳,受董事会纷争、对子公司负债及其复杂结构的担忧冲击.
Bumi股价上个月累计挫跌45%,上周五收报1.959英镑,公司市值为3.536亿英镑(5.75亿美元).(完)
--编译 王翔琼;审校 张明钧
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
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