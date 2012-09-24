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亚洲 | 2012年 9月 24日 星期一 15:35 BJT

〔表格〕外资在韩国股市买超145亿韩元,连续第12个交易日买超

路透首尔9月24日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超145亿韩元.外资在韩国股市已连续12个交易日买超,累计买超3.238万亿韩元(28.9亿美元).

以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):

日期 外资 机构投资人 散户

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9月24日 14.5 -22.9 11.4

9月21日 161.6 -34.7 -114.4

9月20日 199.7 -253.3 62.4

9月19日 181.5 -201.4 27.4

9月18日 69.5 -23.4 -34.0

9月17日 520.6 -452.7 -66.2

9月14日 1,219.1 184.1 -1381.7

9月13日 115.3 -97.5 -20.9

9月12日 68.2 399.6 -465.8

9月11日 177.1 -217.9 34.8

9月10日 198.1 -51.0 -146.1

9月07日 312.8 377.0 -703.5

9月06日 -177.1 67.8 108.3

9月05日 -47.3 -450.8 506.7

9月04日 24.8 -49.4 38.5

9月03日 50.8 -5.7 -51.4

8月31日 -53.4 -114.8 166.1

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本月以来 3,089.3 -832.3 -2,194.4

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今年以来 14,639.3 1,583.6 -12,128.4

------------------------------------------------- (完)

--编译 洪曦;审校 隋芬

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