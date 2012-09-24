〔表格〕外资在韩国股市买超145亿韩元,连续第12个交易日买超

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透首尔9月24日电---韩国证券交易所周一公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11买超145亿韩元.外资在韩国股市已连续12个交易日买超,累计买超3.238万亿韩元(28.9亿美元).
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
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9月24日 14.5 -22.9 11.4
9月21日 161.6 -34.7 -114.4
9月20日 199.7 -253.3 62.4
9月19日 181.5 -201.4 27.4
9月18日 69.5 -23.4 -34.0
9月17日 520.6 -452.7 -66.2
9月14日 1,219.1 184.1 -1381.7
9月13日 115.3 -97.5 -20.9
9月12日 68.2 399.6 -465.8
9月11日 177.1 -217.9 34.8
9月10日 198.1 -51.0 -146.1
9月07日 312.8 377.0 -703.5
9月06日 -177.1 67.8 108.3
9月05日 -47.3 -450.8 506.7
9月04日 24.8 -49.4 38.5
9月03日 50.8 -5.7 -51.4
8月31日 -53.4 -114.8 166.1
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本月以来 3,089.3 -832.3 -2,194.4
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今年以来 14,639.3 1,583.6 -12,128.4
------------------------------------------------- (完)
--编译 洪曦;审校 隋芬
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
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