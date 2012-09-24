缅甸总统称中缅传统友谊不变

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
(本文由路透中文网编译提供)
路透北京9月22日电---缅甸总统吴登盛(Thein Sein)对中国国家副主席习近平表示，缅甸转型发展不会改变该国与中国的传统友谊。
美国近来对缅甸频频示好，试图推动缅甸逐步民主转型，中国一些官员和媒体担心，美国此举可能是为了弱化中国在缅甸的影响力，在中国周边培养亲美势力。
但吴登盛在中国-东盟博览会间隙表示，中国不必有这样的担忧。
他对习近平表示："目前缅甸处在转型期，但缅甸重视发展对华关系，视中国为真诚朋友的政策没有变化。"
他说："中国长期向缅甸提供了巨大的真诚支持和帮助，在缅甸最艰难的时候站在了缅甸一边。缅甸人民永远不会忘记这点。"
这是他2011年3月上任以来第二次来到中国，他此次结束访华之行后，将访问美国。
中国在缅甸大量投资于基础设施、水电项目以及油气管道项目等。
习近平表示，双方要着力确保一些重大合作项目顺利实施。(完)
--编译：朱淑珍 发稿：张家伟
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
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