帕内塔之行凸现美国希望在亚太地区扮演平衡角色

(本文由路透中文网编译提供)

路透美军用飞机9月22日电---美国国防部长帕内塔对亚太地区长达一周的访问有助于进一步加深美国向该地区的军事战略转移，但华府或不得不在此地扮演平衡角色，维护该地区的和平与稳定。

帕内塔此次走访了日本、中国和新西兰三个国家，周六结束访问。此次访问正值中日钓鱼岛争端升级之时。在帕内塔访问亚太之时，中国多个城市爆发反日游行。

帕内塔在访问期间宣布将在日本境内部署第二座导弹防御雷达，以应对朝鲜的威胁。他还宣布华府取消美国军事港口对新西兰海军长达26年的访问禁令。

上述两项行动均进一步说明五角大楼扩大在亚太地区军事合作能力的目标，这也是美国将战略重心转移中亚太地区的努力之一。

帕内塔还协助达成了一项决议，即允许美军在日本部署V-22“鱼鹰”(Osprey)运输机。该问题一直是日美关系的一个限制因素，也是美国重新整合其在日本势力的一个障碍。

就在他访问的前几天，中日钓鱼岛争端成为了亟待解决的大事。

该争端也令美国十分担忧，因日本是其盟友，而美国介入冲突又势必会使冲突演化为暴力。

他重申了美国对其盟国的义务，但敦促日本和中国以外交和平方式解决分歧，称双方负责任的领导人应避免进一步加剧该问题。

帕内塔在与中国国防部长梁光烈共同出席的新闻发布会上表示：“当前事态升级至冲突不符合任何国家的利益，而冲突将破坏这一重要地区的和平与稳定。”

他敦促中国同意以规则为基础的解决机制，例如东盟提出的解决领海问题的机制。

目前尚不清楚中国是否在该问题上会考虑美国的建议。分析人士称，中国怀疑美国的企图，对其扩大对亚太地区的军事关系存有疑虑。

华盛顿战略与国际问题研究中心(Center for Strategic and International Studies)的中国问题分析师葛来仪(Bonnie Glaser)表示：“他们(中国)认为美国鼓励日本、菲律宾和越南等与中国有领土争端的国家直接对抗中国。”（完）