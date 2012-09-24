〔金属期市〕铜价下跌,因美元走强且中国投资者长假前清仓

路透上海9月24日电---铜价周一下跌,但仍在四个半月高位附近,美元走强造成打压,同时中国投资者在中秋长假前了结获利,令沪铜下跌超过1%.

中国需求疲软也压制了价格,中国制造商目前仍在等待来自当局基建扩张措施的订单.