版本:
中国
亚洲 | 2012年 9月 24日 星期一 15:55 BJT

〔金属期市〕铜价下跌,因美元走强且中国投资者长假前清仓

路透上海9月24日电---铜价周一下跌,但仍在四个半月高位附近,美元走强造成打压,同时中国投资者在中秋长假前了结获利,令沪铜下跌超过1%.

中国需求疲软也压制了价格,中国制造商目前仍在等待来自当局基建扩张措施的订单.

0729GMT,伦敦金属交易所(LME)三个月期铜CMCU3下跌0.7%,报每吨8,222美元.上日上涨0.1%.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐