路透伦敦9月24日电---以下为CMC MARKETS分析师对外汇市场重要技术走势及价位的预测:
欧元/美元:自上周四低点展开的反弹升势在1.3050处受阻,随后再次转为回落.欧元需要守在200日移动均线切入位1.2830美元上方,才能维持住近期的这波反弹行情.只有当欧元跌破1.2830美元,才会再度看向1.2650,从低点1.2045拉出的关键趋势线支撑目前在1.2600.关键阻力仍在1.3220,这是从2011年高点1.4940拉出的趋势线阻力位.若欧元能升至1.3240上方,则将上看1.3495,此处是1.4940到1.2045整体跌势的50%回档位.
美元/日圆:上周走势略有震荡.虽然美元一直都能够守在78.00日圆上方,但上档行情依然疲弱,暗示美元或重返本月低点77.25.若美元要保持稳定走势,需要拿下趋势线阻力位79.15以及200日移动均线切入位79.30.目前看来,79.31仍是美元重返上个月高点79.70道路上的重要阻力.
欧元/英镑:0.7950/60目前构成关键支撑,此前在8月时曾为强劲阻力位.若欧元要恢复上涨势头,必须再度上穿0.8050区域,从而重新看向两周前的高点.该区域在整个8月都构成强劲阻力.
纽约 当日 今年来 2011年
0741GMT 上收市价 涨跌% 涨跌% 收市价
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欧元/美元 EUR= 1.2965 1.2979 -0.11 +0.15 1.2945
美元/日圆 JPY= 78.05 78.14 -0.12 +1.44 76.94
欧元/日圆 EURJPY=R 101.19 101.40 -0.21 +1.63 99.57
美元/瑞郎 CHF= 0.9338 0.9328 +0.11 -0.41 0.9376
英镑/美元 GBP= 1.6237 1.6227 +0.06 +4.52 1.5535
美元/加元 CAD= 0.9781 0.9760 +0.22 -4.04 1.0193
澳元/美元 AUD= 1.0426 1.0457 -0.30 +1.97 1.0225
新西兰元/美元 NZD= 0.8241 0.8287 -0.56 +5.87 0.7784
澳元/日圆 AUDJPY=R 81.370 81.720 -0.43 +3.47 78.640
新西兰元/日圆 NZDJPY=R 64.320 64.750 -0.66 -46.19 119.530
英镑/日圆 GBPJPY=R 126.73 126.82 -0.07 +6.02 119.53
澳元/新西兰元 AUDNZD=R 1.2636 1.2611 +0.20 -3.73 1.3126
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附注:上收市价是纽约汇市2030GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)
--编译 高琦;审校 张若琪
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