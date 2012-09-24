欧元/美元:自上周四低点展开的反弹升势在1.3050处受阻,随后再次转为回落.欧元需要守在200日移动均线切入位1.2830美元上方,才能维持住近期的这波反弹行情.只有当欧元跌破1.2830美元,才会再度看向1.2650,从低点1.2045拉出的关键趋势线支撑目前在1.2600.关键阻力仍在1.3220,这是从2011年高点1.4940拉出的趋势线阻力位.若欧元能升至1.3240上方,则将上看1.3495,此处是1.4940到1.2045整体跌势的50%回档位.