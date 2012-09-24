修正:〔路透基点〕宁夏西部热电寻求9亿元人民币15年期贷款--RLPC

(更正第三段用词,应为,"贷款综合收益在中国人民银行基准利率上浮10-20%之间",非"贷款利率为较中国人民银行基准利率的110-120%")

一位消息人士表示,贷款综合收益在中国人民银行基准利率上浮10-20%之间,该消息人士并称,这笔贷款将在三年宽限期后开始偿还,而宽限期的长度与该计画建设的时间一致.