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亚洲 | 2012年 9月 24日 星期一 17:20 BJT

修正:〔路透基点〕宁夏西部热电寻求9亿元人民币15年期贷款--RLPC

(更正第三段用词,应为,"贷款综合收益在中国人民银行基准利率上浮10-20%之间",非"贷款利率为较中国人民银行基准利率的110-120%")

路透香港9月24日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,宁夏西部热电有限公司正寻求9亿元人民币(1.43亿美元)15年期贷款,供开发热电计画使用.

中国农业银行宁夏分行为主办行.中国银行宁夏分行及中国建设银行宁夏分行正在进行内部核贷流程.

一位消息人士表示,贷款综合收益在中国人民银行基准利率上浮10-20%之间,该消息人士并称,这笔贷款将在三年宽限期后开始偿还,而宽限期的长度与该计画建设的时间一致.

借款人为哈纳斯新能源集团旗下子公司;哈纳斯新能源集团总部位于宁夏,专门发展液态天然气、太阳能、热能及风能等替代能源.

根据一份来自宁夏发改委的文件,该热能计画需要动态投资金额达11.3亿元人民币.(完)

--编译 石冠兰; 审校 张明钧

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