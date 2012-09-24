修正:〔路透基点〕宁夏西部热电寻求9亿元人民币15年期贷款--RLPC

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
(更正第三段用词,应为,"贷款综合收益在中国人民银行基准利率上浮10-20%之间",非"贷款利率为较中国人民银行基准利率的110-120%")
路透香港9月24日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,宁夏西部热电有限公司正寻求9亿元人民币(1.43亿美元)15年期贷款,供开发热电计画使用.
中国农业银行宁夏分行为主办行.中国银行宁夏分行及中国建设银行宁夏分行正在进行内部核贷流程.
一位消息人士表示,贷款综合收益在中国人民银行基准利率上浮10-20%之间,该消息人士并称,这笔贷款将在三年宽限期后开始偿还,而宽限期的长度与该计画建设的时间一致.
借款人为哈纳斯新能源集团旗下子公司;哈纳斯新能源集团总部位于宁夏,专门发展液态天然气、太阳能、热能及风能等替代能源.
根据一份来自宁夏发改委的文件,该热能计画需要动态投资金额达11.3亿元人民币.(完)
--编译 石冠兰; 审校 张明钧
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。