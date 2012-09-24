〔中国债市〕短券收益率受资金面拖累上行,配置需求支撑利率债表现

路透上海9月24日电---中国银行间债市周一现券整体走势仍稳定,仅短券收益率因资金面收紧影响有所上行;利率债当前的收益率水平仍对配置需求有一定吸引力,其表现亦强于信用债.

交易员并称,国庆长假前流动性或将更趋紧张,这将抑制机构继续买债的脚步,节前债市料将延续窄幅波动,短券收益率仍有冲高可能.

"比较平稳,利率债上面有一些买盘出来,信用的还是一般,担心后面的供给,"上海一银行交易员表示.

他进一步指出,目前机构大多以"守成"的心态对待下半年的债市,出现一定机会的时候,也会适当参与,但同时会保有一份谨慎心态,因此现券的这波暖势继续扩散的难度亦较大.

银行间市场周一质押回购加权利率CNREPO=CFXS持续走高.虽隔夜和七天品种涨幅较前收窄,但随着季末临近,银行"揽存"丝毫不敢松懈,流动性仍不容乐观,大型银行借钱需求旺盛.[ID:nSB1793184]

剩余期限约4.9年的国债120014券最新成交对应收益率CN120014=CFXS在3.2830%,上日尾盘为3.2800%;剩余期限约0.203年的央票1101094券最新成交对应收益率CN1101094=CFXS在3.0150%,上日尾盘为2.9132%.

质押式回购主要品种的加权平均利率结果如下(单位为百分比):

1天 7天

CN1DRP=CFXS CN7DRP=CFXS

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今日 4.3892 4.5104

上日 4.2878 4.4277

以下为路透中国债市参考率一年期品种今日均价(单位为百分比)

央票参考率<0#CNTBFIXBMK=> 3.0450/2.9700

国债参考率报价<0#CNTSYFIXBMK=> 2.8070/2.7360

金融债参考率报价<0#CNSOVFIXBMK=> 3.3189/3.2644 (完)

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