〔中国债市〕利率互换窄幅波动,资金面变化或为短期走势提供指引

路透北京9月24日电---中国人民币利率互换(IRS)周一窄幅波动.季末临近流动性"饥渴"状况难言乐观,不过机构对此已有预期,所以短端今日未承受过大压力.交易人士表示,主要宏观数据要等国庆假期后才出炉,所以资金面变化态势将成节前影响市场重要因素.

此外,他们并认为,预计短期内国内经济面难现明确的筑底企稳信号,这有望支撑IRS长端未来进一步走低,不过下探幅度还待观察.

"今天回购利率上去了,资金面没有太大改善,不过短端变动倒不是很大,因为季末流动性紧张是预期之内的."华东一银行交易员称.

中国银行间市场周一早盘质押回购加权利率CNREPO=CFXS持续走高.虽隔夜和七天品种涨幅较前收窄,但随着季末临近,银行"揽存"丝毫不敢松懈,流动性仍不容乐观,大型银行借钱需求旺盛.[CN/CN]

上海另一银行交易员认为,经济疲软情况一时半会儿难有改观,这将成为IRS长端走低的动力,所以预计长端短期后市易下难上.

中国央行公开市场一级交易商周一仍可同时上报逆/正回购需求,但七天逆回购本周暂停需求申报,14天品种再次现身.业内人士指出,央行此举意在缓和"十一"小长假后,大量资金时点性集中到期对资金面的冲击作用.[ID:nSB1792990]

以下为路透中国人民币利率互换(IRS)部分报价CNIRSFIX01(基于七天回购利率,单位为百分比):

三个月 一年 三年 五年 七年

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周一 3.4700/3.5820 3.2036/3.3000 3.1871/3.2814 3.2043/3.3000 3.2350/3.4933

上周五 3.3520/3.4560 3.2013/3.3000 3.1850/3.2800 3.2025/3.3025 3.2260/3.5100

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变动 0.1180/0.1260 0.0023/0.0000 0.0021/0.0014 0.0018/-0.0025 0.0090/-0.0167

注: 以上数据均为按季度计算报价

利率互换(掉期)是交易双方将同种货币不同利率形式的资产或者债务相互交换.债务人通过利率掉期,将其自身的浮动利率债务转换为固定利率债务,或将固定利率债务转换为浮动利率债务的操作,利率互换不涉及债务本金的交换.

中国外汇交易中心统计数据显示,2012年8月人民币IRS成交的名义本金总额为2,977.65亿元,环比增长逾三成.(完)