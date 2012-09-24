《中国深圳证交所A+B股股价对比表》--9月24日

路透北京9月24日电---以下为中国深圳A+B股周一收市价及比价:(本地时间16:27时, 1港元=0.81379人民币HKDCNY=R) 公司名 A股代码 B股代码 A股价格 B股价格 A/B股比价 (人民币) (港元) (经汇率调整) ------------------------------------------------------------------ 万科 ( 000002.SZ )200002.SZ 7.89 9.33 1.04 深物业 ( 000011.SZ )( 200011.SZ ) 6.06 3.60 2.07 南玻 ( 000012.SZ )( 200012.SZ ) 6.90 4.81 1.76 深康佳 ( 000016.SZ )( 200016.SZ ) 3.17 2.04 1.91 ST中华 ( 000017.SZ )( 200017.SZ ) 3.23 0.96 4.13 ST中冠 ( 000018.SZ )( 200018.SZ ) 7.06 2.90 2.99 深深宝 ( 000019.SZ )( 200019.SZ ) 8.04 5.19 1.90 深华发 ( 000020.SZ )( 200020.SZ ) 6.29 2.87 2.69 深赤湾 ( 000022.SZ )( 200022.SZ ) 8.65 8.81 1.21 招商地产000024.SZ200024.SZ 19.32 14.06 1.69 特力 ( 000025.SZ )( 200025.SZ ) 5.75 3.04 2.32 飞亚达 ( 000026.SZ )( 200026.SZ ) 8.14 5.71 1.75 一致药业( 000028.SZ )( 200028.SZ ) 34.23 21.43 1.96 深深房 ( 000029.SZ )( 200029.SZ ) 3.27 2.00 2.01 ST盛润 ( 000030.SZ )( 200030.SZ ) 7.52 3.55 2.60 深南电 ( 000037.SZ )( 200037.SZ ) 4.38 2.09 2.58 中集集团( 000039.SZ )200039.SZ 9.65 9.56 1.24 深纺织 ( 000045.SZ )( 200045.SZ ) 6.27 3.84 2.01 方大集团( 000055.SZ )( 200055.SZ ) 4.42 2.26 2.40 深国商 ( 000056.SZ )( 200056.SZ ) 12.80 9.15 1.72 深赛格 ( 000058.SZ )( 200058.SZ ) 3.95 2.26 2.15 宝石 ( 000413.SZ )( 200413.SZ ) 11.40 4.81 2.91 小天鹅 ( 000418.SZ )( 200418.SZ ) 7.27 6.37 1.40 粤高速 ( 000429.SZ )( 200429.SZ ) 2.92 2.23 1.61 晨鸣纸业( 000488.SZ )( 200488.SZ ) 3.71 2.72 1.68 ST珠江 ( 000505.SZ )( 200505.SZ ) 2.63 1.56 2.07 丽珠 ( 000513.SZ )200513.SZ 26.70 18.50 1.77 美菱电器( 000521.SZ )( 200521.SZ ) 3.52 2.96 1.46 大冷股份( 000530.SZ )( 200530.SZ ) 6.09 3.90 1.92 粤电力 ( 000539.SZ )( 200539.SZ ) 5.07 3.49 1.79 佛山照明( 000541.SZ )( 200541.SZ ) 6.79 4.63 1.80 江铃汽车( 000550.SZ )( 200550.SZ ) 13.87 14.49 1.18 沙隆达 ( 000553.SZ )( 200553.SZ ) 5.48 2.81 2.40 苏常柴 ( 000570.SZ )( 200570.SZ ) 5.05 2.83 2.19 威孚高科( 000581.SZ )( 200581.SZ ) 25.12 17.20 1.79 古井贡酒( 000596.SZ )( 200596.SZ ) 33.98 20.50 2.04 ST东海 ( 000613.SZ )( 200613.SZ ) 3.31 1.73 2.35 长安汽车( 000625.SZ )( 200625.SZ ) 5.03 2.79 2.22 京东方 ( 000725.SZ )( 200725.SZ ) 1.89 1.16 2.00 鲁泰 ( 000726.SZ )( 200726.SZ ) 6.42 6.84 1.15 本钢板材( 000761.SZ )( 200761.SZ ) 3.41 2.28 1.84 张裕 ( 000869.SZ )( 200869.SZ ) 44.98 36.20 1.53 附注:若股票当日停盘则以上交易日收市价计算.(完) --发稿 尹嫄婷; 审校 张喜良 中国股市报导 [.SSCN] 中国已公布新股发行上市日程表 [ISU/CN] 香港股市报导 [.HKCN] 中国待发行新股一览表 [CN/IPOCN] 美国股市报导 [.NCN] 中国新股申购资金情况一览表 [MMT/ISUCN] 台湾股市报导 [.TWCN] 香港股市拟发行新股一览表 [HK/IPOCN] 中国新闻 [CN-CMN] 香港已公布新股发行上市日程表 [HK/IPOCN] 香港新闻 [HK-CMN] 中国新股新闻 [CN-IPO-CMN] 台湾新闻 [TW-CMN] 香港新股新闻 [HK-IPO-CMN] 中国股市观察 [CN-HOT-CMN] 中国个股业绩 [CN-RES-CMN] 香港股市观察 [HK-HOT-CMN] 报摘 [PRESS-CMN] 中国融资融券 [.SSCN]