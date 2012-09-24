〔英国金融〕金融体系风险未见缓解,银行应继续累积资本--央行FPC

路透伦敦9月24日电---英国央行金融政策委员会(Financial Policy Committee,FPC)周一表示,6月以来英国金融体系所面临的各项风险并未缓解,银行业应如先前建议般地继续积累资本缓冲.

FPC由11名委员组成,针对英国金融体系稳定性所面临的各种威胁发布指导原则,而不是针对一家公司的特定问题提出见解,但从明年开始FPC将取得完整的法定权力来指导其他监管机构采取行动.

FPC每三个月开会一次,这是该机构首次称英国金融领域稳定的各项风险变化程度尚未大到需要发布新的指导意见.

6月时FPC敦促银行业者继续积累资本缓冲,并建议英国金融服务监管局(FSA)放宽对大型银行业者的现金缓冲要求,以令这些银行业者可以向英国经济释放更多贷款.(完)