《科技产业特写》英特尔一马当先,智能手机芯片商开始打造品牌效应

(本文由路透中文网编译提供)

路透旧金山9月24日电（记者 Noel Randewich）---随着移动计算大战升温，为智能手机和平板电脑提供关键组件的芯片制造商纷纷试图争取更多光环。

不满足于活在炙手可热的消费产品大牌苹果(AAPL.O)与三星(005930.KS)的阴影之下，英特尔(INTC.O)、高通(QCOM.O)与英伟达(NVDA.O)等芯片商希望让消费者了解，支撑他们移动设备运行的是这些企业的处理器。他们希望，藉此能提升品牌忠诚度。

而在这一行动中，英特尔一马当先，将其在PC市场极为成功的“Intel Inside”市场营销活动推广到个人电脑以外的移动互联市场。“Intel Inside”标识1991年发布，将大宗消费电子的部件变成了高端产品，并最终成为笔记本上普遍存在的标识。

今年，“Intel Inside”标识将出现在于英国、印度和俄罗斯等国发布的智能手机的背部。

英特尔还希望明年将这一手机营销活动带到美国，以获得针对竞争对手高通和英伟达的营销优势。后二者在消费者中都不是很出名。

“毫无疑问，我的目标是让消费者走进商店后，‘Intel Inside’成为他们选择某款手机或平板电脑的主要考虑因素，正像我们在PC领域所做到的那样，”英特尔品牌总监Brian Fravel说道。

作为世界最大的芯片商，英特尔主导着PC市场，但在快速增长的移动设备领域，却落后于规模较小的竞争对手。该公司正在这一领域卯足力量希望迎头赶上。

不过至于将会有多少手机生产商同意将“Intel Inside”标识贴在设备之上，仍有待观察。对于新兴的智能手机品牌，在自身品牌知名度微弱的情况下，搭上英特尔品牌的便车可能是捡了便宜；而在另一个极端，苹果则拒绝与任一供应商分享品牌效应。

迄今使用英特尔芯片中知名度最高的智能手机制造商，是谷歌(GOOG.O)旗下的摩托罗拉移动，该公司于9月18日在伦敦发布了其首款基于英特尔处理器的智能手机Razr i。

直到目前，绝大多数智能手机机身上仅标有手机制造商，如苹果及三星等的品牌标志，以及移动运营商的标志。

而对于提供安卓系统的谷歌等操作系统供应商，他们也觊觎消费者忠诚度，这些系统供应商的标识有时会在设备开机时在屏幕上短暂显示。

“Intel Inside”营销活动在芯片界难以匹敌的部分原因是，没有任何其他公司可以像英特尔一样拿出21亿美元年度预算用于广告于营销。只要PC制造商同意贴上“Intel Inside”标识，英特尔就帮他们支付广告费用。

自1990年代，高通就成为移动芯片业的一个主要参与者。但在过去大部分时间里，做广告对该公司来说却并未放在优先位置。

高通的大部分营销活动目标瞄准一小部分科技迷，这些人对于自己设备中使用的组件极为感兴趣。

今年10月，高通料将启动一个新的品牌宣传活动，而届时恰好会有多款采用高通芯片和微软下一代Windows平台的平板电脑及其他移动设备闪亮登场。

高通负责营销Snapdragon移动处理器的副总裁Tim McDonough表示，作为这一活动的一部分，高通将与制造商共同发起广告攻势展示该公司芯片的特性。

而随着这一市场较小参与者英伟达向移动市场的转变，它也希望对其PC图形芯片钟情的游戏迷能为公司带来收益。

去年，英伟达在广告上仅支出950万美元，这一数额与英特尔为其广阔的品牌知名度的支出相比九牛一毛。但这也还是能赢得少量有影响力的年轻组织的忠诚。

随着PC销售增长停滞，企业高管视移动设备为未来选择。据市场调研公司Strategy Analytics，到2016年，智能手机与平板电脑中使用的处理器的销售额将由去年的90亿美元增长到250亿美元。

对于强大的“Intel Inside”品牌效应，将其从PC扩展至智能手机与平板电脑这一全新领域也伴随着风险。

移动设备市场竞争激烈。如果英特尔未能提供人们期望的“Intel Inside”所带来的高性能，该公司可能搬起石头砸了自己的品牌。（完）