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亚洲 | 2012年 9月 24日 星期一 17:33 BJT

〔中国证券〕外管局今年来新批QFII额度91.78亿美元,总额度逾300亿美元

路透上海9月24日电---中国国家外汇管理局周一称,截止上周三(19日),外管局共核准72家合格境外机构投资者(QFII)91.78亿美元投资额度,累计核准157家QFII机构共308.18亿美元.

外管局网站新闻稿指出,下一步,外管局将继续根据中国国际收支形势,促进QFII制度的完善,继续支持境内资本市场的改革发展.

4月中国证监会决定在原有的300亿美元基础上新增500亿美元额度,QFII总额度增至800亿美元.至8月底,中国外管局累计核准的QFII额度达298.68亿美元.(完)

欲了解详情,请点选国家外管局网站(here )

--发稿 林琦; 审校 张喜良

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