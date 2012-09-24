〔中国证券〕外管局今年来新批QFII额度91.78亿美元,总额度逾300亿美元

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透上海9月24日电---中国国家外汇管理局周一称,截止上周三(19日),外管局共核准72家合格境外机构投资者(QFII)91.78亿美元投资额度,累计核准157家QFII机构共308.18亿美元.
外管局网站新闻稿指出,下一步,外管局将继续根据中国国际收支形势,促进QFII制度的完善,继续支持境内资本市场的改革发展.
4月中国证监会决定在原有的300亿美元基础上新增500亿美元额度,QFII总额度增至800亿美元.至8月底,中国外管局累计核准的QFII额度达298.68亿美元.(完)
欲了解详情,请点选国家外管局网站(here )
--发稿 林琦; 审校 张喜良
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
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