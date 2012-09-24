〔中港股市〕港股下滑,基建和金融股升势推动内地股市反弹

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透香港9月24日电---过去三周均录得升幅的香港股市周一以下跌开启新的一周走势,投资人在季底前锁定部分获利,内地股市则在录得11个月最差单周表现后微幅反弹.
恒生指数.HSI跌0.2%至20,694.7点.恒生国企指数.HSCE跌0.4%.
"已经有了些许风险意愿,现在即将进入第四季之际出现一些怀疑看情绪,"Louis Capital Markets驻香港主管Tom Kaan称.
香港市场方面,中资银行等大盘金融类股遭市场锁定获利,因在主要央行加大努力放宽政策促使该板块强劲上涨后,投资者撤出资金.
汇丰控股(0005.HK)下跌0.9%,对恒指构成最大拖累.汇丰本月迄今累计上涨9.5%.
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。