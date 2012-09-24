〔中港股市〕港股下滑,基建和金融股升势推动内地股市反弹

路透香港9月24日电---过去三周均录得升幅的香港股市周一以下跌开启新的一周走势,投资人在季底前锁定部分获利,内地股市则在录得11个月最差单周表现后微幅反弹.

恒生指数.HSI跌0.2%至20,694.7点.恒生国企指数.HSCE跌0.4%.

"已经有了些许风险意愿,现在即将进入第四季之际出现一些怀疑看情绪,"Louis Capital Markets驻香港主管Tom Kaan称.

香港市场方面,中资银行等大盘金融类股遭市场锁定获利,因在主要央行加大努力放宽政策促使该板块强劲上涨后,投资者撤出资金.

汇丰控股(0005.HK)下跌0.9%,对恒指构成最大拖累.汇丰本月迄今累计上涨9.5%.