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亚洲 | 2012年 9月 24日 星期一 17:43 BJT

〔路透基点〕河北西柏坡第二发电有限责任公司获3亿元贷款

路透香港9月24日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,河北西柏坡第二发电有限责任公司获得两家银行发放的3亿元人民币(4,750万美元)10年期贷款.

一位消息人士称,国家开发银行河北分行为牵头行,承贷6,000万元人民币.北京银行作为参贷行,承贷2.4亿元.

消息人士称,贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,在两年宽限期后每半年一次分期偿还.融资用于一项电力项目.

签约仪式于8月末进行.

国有企业河北建设投资集团有限责任公司持有借款人51%的股份.(完)

--编译 石冠兰; 审校 程琳

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