〔路透基点〕河北西柏坡第二发电有限责任公司获3亿元贷款

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透香港9月24日电---汤森路透旗下基点引述消息人士报导称,河北西柏坡第二发电有限责任公司获得两家银行发放的3亿元人民币(4,750万美元)10年期贷款.
一位消息人士称,国家开发银行河北分行为牵头行,承贷6,000万元人民币.北京银行作为参贷行,承贷2.4亿元.
消息人士称,贷款利率为中国人民银行基准利率的100%,在两年宽限期后每半年一次分期偿还.融资用于一项电力项目.
签约仪式于8月末进行.
国有企业河北建设投资集团有限责任公司持有借款人51%的股份.(完)
--编译 石冠兰; 审校 程琳
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
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