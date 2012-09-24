〔能源产业〕亚洲液化天然气价格10年内将持于10美元/mmBtu以上--汇丰

路透新加坡9月24日电---汇丰控股(HSBC)的一位分析师周一表示,未来10年,亚洲液化天然气(LNG)价格将继续持于每百万英热单位(mmBtu)10美元以上的高位,因该地区供不应求.

汇丰亚太地区石油、天然气和石化研究主管Thomas

Hilboldt表示,2011年亚洲地区多达20%的LNG需求来自进口,在当前中国和澳洲以外的产量增长温和之际,该比例料将上升.

"这反过来也为LNG价格构建了一个非常坚挺的底部,我们预计价格将维持在每百万英热单位10美元的水准,"他表示.

"我们认为即便美国成为LNG的出口国,上述判断也成立."

亚洲LNG价格LNG-AS在5月时达到每百万英热单位18美元的高位,较2011年3月时接近翻倍,因日本在福岛核危机后加大进口力度.(完)