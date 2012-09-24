〔能源产业〕亚洲液化天然气价格10年内将持于10美元/mmBtu以上--汇丰

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透新加坡9月24日电---汇丰控股(HSBC)的一位分析师周一表示,未来10年,亚洲液化天然气(LNG)价格将继续持于每百万英热单位(mmBtu)10美元以上的高位,因该地区供不应求.
汇丰亚太地区石油、天然气和石化研究主管Thomas
Hilboldt表示,2011年亚洲地区多达20%的LNG需求来自进口,在当前中国和澳洲以外的产量增长温和之际,该比例料将上升.
"这反过来也为LNG价格构建了一个非常坚挺的底部,我们预计价格将维持在每百万英热单位10美元的水准,"他表示.
"我们认为即便美国成为LNG的出口国,上述判断也成立."
亚洲LNG价格LNG-AS在5月时达到每百万英热单位18美元的高位,较2011年3月时接近翻倍,因日本在福岛核危机后加大进口力度.(完)
--编译 丁琦;审校 程琳
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
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