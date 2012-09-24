〔泰国利率〕降息或无法起到预期效果,可能破坏金融稳定--央行总裁

路透曼谷9月24日电---泰国央行总裁张旭州周一警告称,透过降息来支撑经济成长的做法可能会破坏金融稳定.而另一名货币政策委员表示,在下月会议上指标利率可能维持不变或下调.[ID:nSB1793048]

泰国央行货币政策委员会将在10月17日召开会议.1月迄今的五次会议都将政策利率THCBIR=ECI保持在3%不变.

张旭州在一次研讨会上表示,降息或许无法对商业银行利率产生预期效果,因为信贷成长已经很强劲,并且银行也在争相揽储.

"如果下调政策利率,那么效果可能不会传导下去,"张旭州称,"另一方面,还可能给金融稳定带来负面影响."

拥护减息主张的人士则表示,泰铢走强正在损及出口.泰铢兑美元当前接近四个月高位.

张旭州称,泰铢仍与该地区其他货币走势相同.央行有鼓励资本流出的措施,这将帮助缓解泰铢强势.(完)