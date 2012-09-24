〔背景资料〕中国QFII投资额度获批概况

路透9月24日电---据中国国家外汇管理局公布数据,8月该局新批合格境外机构投资者(QFII)额 度13.35亿美元,其中德国商业银行新增2.5亿美元,使其总额度增至3.25亿美元. 8月份除德国商业银行外,荷宝基金、三星资产运用株式会社等五家机构共获准新增6.35亿美元 QFII额度,中银国际英国保诚资产管理公司等三家机构每家各获批1.5亿美元额度. 截至8月底,共有152家QFII获得共计298.68亿美元的额度. 中国此前宣布将新增500亿美元QFII新增额度,使总额度增至800亿美元. 以下为各家机构获得QFII额度的时间及规模: 序号 QFII名称 批准日期 累计批准额度(亿美元) 1 瑞士银行 2003.06.04 3.00 2003.11.11 3.00 2004.09.15 2.00 2011.01.06 -0.10 小计 7.90 2 野村证券株式会社 2003.06.04 0.50 2006.11.07 3.00 小计 3.50 3 花旗环球金融有限公司 2003.06.18 0.75 2003.11.03 1.25 2004.09.15 2.00 2005.11.24 1.50 小计 5.50 4 摩根士丹利国际公司 2003.07.01 3.00 2005.02.24 1.00 小计 4.00 5 高盛公司 2003.07.24 0.50 2005.04.18 1.00 2006.09.05 1.50 小计 3.00 6 香港上海汇丰银行 2003.08.26 0.50 2003.10.28 0.50 2004.12.09 1.00 2005.11.07 2.00 小计 4.00 7 德意志银行 2003.08.26 0.50 2003.11.03 1.50 2004.11.21 1.00 2005.04.12 1.00 小计 4.00 8 荷兰安智银行 2003.10.16 1.00 2005.04.06 0.50 2006.04.19 2.50 小计 4.00 9 摩根大通银行 2003.11.04 0.50 2006.04.12 1.00 小计 1.50 10 瑞士信贷(香港) 2003.11.28 0.50 2005.03.14 1.00 2005.11.07 1.50 2006.09.26 2.00 小计 5.00 11 日兴资产管理公司 2004.02.09 0.50 2004.09.15 2.00 2006.05.17 2.00 小计 4.50 12 渣打银行(香港) 2004.05.19 0.75 13 恒生银行有限公司 2004.06.22 0.50 2005.09.01 0.50 小计 1.00 14 大和证券资本市场 2004.07.05 0.50 15 美林国际 2004.07.16 0.75 2005.11.01 2.25 小计 3.00 16 雷曼兄弟(欧洲) 2004.08.16 0.75 2006.02.22 1.25 小计 2.00 17 比尔及梅林达•盖茨 2004.08.28 1.00 信托基金会 2009.12.08 2.00 小计 3.00 18 荷兰银行有限公司 2004.09.17 0.75 2006.01.23 1.00 小计 1.75 19 法国兴业银行 2004.09.17 0.50 20 巴克莱银行 2004.10.15 0.75 2008.10.15 1.25 2010.07.23 2.00 小计 4.00 21 法国巴黎银行 2004.10.27 0.75 2006.05.17 1.25 小计 2.00 22 德国商业银行 2004.11.08 0.75 *2012.08.16 2.50 小计 3.25 23 富通银行 2004.11.21 1.00 2005.11.01 3.00 2007.01.11 1.00 小计 5.00 24 加拿大鲍尔集团 2004.11.21 0.50 25 东方汇理银行 2005.01.10 0.75 26 景顺资产管理公司 2005.03.08 0.50 2006.12.11 2.00 2011.12.20 1.00 小计 3.50 27 新加坡政府投资 2005.11.16 1.00 有限公司 2008.12.19 2.00 2012.03.05 1.00 小计 4.00 28 高盛国际资产 2005.11.16 2.00 管理公司 2009.05.12 3.00 小计 5.00 29 马丁可利投资 2005.11.24 1.20 管理有限公司 30 淡马锡富敦投资 2005.12.12 1.00 有限公司 2009.09.16 2.00 小计 3.00 31 柏瑞投资有限 2005.12.12 0.50 责任公司 2011.05.05 1.00 小计 1.50 32 日本第一生命保险 2006.02.22 1.00 株式会社 2008.07.28 1.00 2012.05.04 0.50 小计 2.50 33 星展银行有限公司 2006.04.12 1.00 34 JF资产管理有限公司 2006.04.12 1.50 2009.02.27 1.25 2011.10.19 1.00 小计 3.75 35 比联金融产品英国 2006.06.09 1.00 有限公司 2011.01.07 -0.80 小计