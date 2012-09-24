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亚洲 | 2012年 9月 24日 星期一 18:02 BJT

〔背景资料〕中国QFII投资额度获批概况

路透9月24日电---据中国国家外汇管理局公布数据,8月该局新批合格境外机构投资者(QFII)额
度13.35亿美元,其中德国商业银行新增2.5亿美元,使其总额度增至3.25亿美元.

  8月份除德国商业银行外,荷宝基金、三星资产运用株式会社等五家机构共获准新增6.35亿美元
QFII额度,中银国际英国保诚资产管理公司等三家机构每家各获批1.5亿美元额度.

  截至8月底,共有152家QFII获得共计298.68亿美元的额度.

  中国此前宣布将新增500亿美元QFII新增额度,使总额度增至800亿美元.
                 
  以下为各家机构获得QFII额度的时间及规模:   
                  
  序号      QFII名称              批准日期       累计批准额度(亿美元)
  1         瑞士银行              2003.06.04        3.00 
                                  2003.11.11        3.00 
                                  2004.09.15        2.00 
                                  2011.01.06       -0.10 
                                        小计                  7.90 
  2         野村证券株式会社      2003.06.04        0.50 
                                  2006.11.07        3.00 
                                        小计                  3.50 
  3         花旗环球金融有限公司  2003.06.18        0.75 
                                  2003.11.03        1.25 
                                  2004.09.15        2.00 
                                  2005.11.24        1.50 
                                        小计                  5.50 
  4         摩根士丹利国际公司    2003.07.01        3.00 
                                  2005.02.24        1.00 
                                        小计                  4.00 
  5         高盛公司              2003.07.24        0.50 
                                  2005.04.18        1.00 
                                  2006.09.05        1.50 
                                        小计                  3.00 
  6         香港上海汇丰银行      2003.08.26        0.50 
                                  2003.10.28        0.50 
                                  2004.12.09        1.00 
                                  2005.11.07        2.00 
                                        小计                  4.00 
  7         德意志银行            2003.08.26        0.50 
                                  2003.11.03        1.50 
                                  2004.11.21        1.00 
                                  2005.04.12        1.00 
                                        小计                  4.00 
  8         荷兰安智银行          2003.10.16        1.00 
                                  2005.04.06        0.50 
                                  2006.04.19        2.50 
                                        小计                  4.00 
  9         摩根大通银行          2003.11.04        0.50 
                                  2006.04.12        1.00 
                                        小计                  1.50 
  10        瑞士信贷(香港)        2003.11.28        0.50 
                                  2005.03.14        1.00 
                                  2005.11.07        1.50 
                                  2006.09.26        2.00 
                                        小计                  5.00 
  11         日兴资产管理公司     2004.02.09        0.50 
                                  2004.09.15        2.00 
                                  2006.05.17        2.00 
                                        小计                  4.50 
  12         渣打银行(香港)       2004.05.19                  0.75 
  13         恒生银行有限公司     2004.06.22        0.50 
                                  2005.09.01        0.50 
                                        小计                  1.00 
  14         大和证券资本市场     2004.07.05                  0.50 
  15         美林国际             2004.07.16        0.75 
                                  2005.11.01        2.25 
                                        小计                  3.00 
  16         雷曼兄弟(欧洲)       2004.08.16        0.75 
                                  2006.02.22        1.25 
                                        小计                  2.00 
  17         比尔及梅林达•盖茨    2004.08.28        1.00 
             信托基金会           2009.12.08        2.00 
                                        小计                  3.00 
  18         荷兰银行有限公司     2004.09.17        0.75 
                                  2006.01.23        1.00 
                                        小计                  1.75 
  19         法国兴业银行         2004.09.17                  0.50 
  20         巴克莱银行           2004.10.15        0.75 
                                  2008.10.15        1.25 
                                  2010.07.23        2.00 
                                        小计                  4.00 
  21         法国巴黎银行         2004.10.27        0.75 
                                  2006.05.17        1.25 
                                        小计                  2.00 
  22         德国商业银行         2004.11.08        0.75
                                 *2012.08.16        2.50 
                                        小计                  3.25
  23         富通银行             2004.11.21        1.00 
                                  2005.11.01        3.00 
                                  2007.01.11        1.00 
                                        小计                  5.00 
  24         加拿大鲍尔集团       2004.11.21                  0.50 
  25         东方汇理银行         2005.01.10                  0.75 
  26         景顺资产管理公司     2005.03.08        0.50 
                                  2006.12.11        2.00
                                  2011.12.20        1.00 
                                        小计                  3.50 
  27         新加坡政府投资       2005.11.16        1.00 
             有限公司             2008.12.19        2.00 
                                  2012.03.05        1.00               
                                        小计                  4.00 
  28         高盛国际资产         2005.11.16        2.00 
             管理公司             2009.05.12        3.00 
                                        小计                  5.00 
  29         马丁可利投资         2005.11.24                  1.20 
             管理有限公司
  30         淡马锡富敦投资       2005.12.12        1.00 
             有限公司             2009.09.16        2.00 
                                        小计                  3.00 
  31         柏瑞投资有限         2005.12.12        0.50 
             责任公司             2011.05.05        1.00 
                                        小计                  1.50 
  32         日本第一生命保险     2006.02.22        1.00 
             株式会社             2008.07.28        1.00 
                                  2012.05.04        0.50
                                        小计                  2.50 
  33         星展银行有限公司     2006.04.12                  1.00 
  34         JF资产管理有限公司   2006.04.12        1.50 
                                  2009.02.27        1.25 
                                  2011.10.19        1.00
                                        小计                  3.75 
  35         比联金融产品英国     2006.06.09        1.00 
             有限公司             2011.01.07       -0.80 
                                        小计

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