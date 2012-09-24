(重温稿)《中国新债预测》国开福娃债需求料稳,利率债收益率近年内高点增吸引力

中港个股：金风科技去年净利同比增长5%，逊于市场预期--业绩快报
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
* 招标品种: 国开行第38-42期固息债第一次增发
* 期限及金额: 1/3/5/7/10年(均不超过60亿元)
* 招标时间: 1/3/5年 周二(25日)9:30-10:30
7/10年 周二(25日)9:30-11:10
* 受访人数: 8位(银行、券商)
* 预测区间: 3.25%-3.40%、3.88%-4.00%、4.10%-4.19%、4.20%-4.33%、4.30%-4.40%
* 预测均值: 3.33%、3.93%、4.15%、4.26%、4.35%
路透上海9月24日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二将第一次增发其38-42期固息债.路透调查显示,自三季度以来,国债、金融债等利率产品收益率一路攀升,近期虽略有回落,但仍多徘徊在年内高点附近.因此虽然资金渐紧,收益率优势料仍助稳定需求,明日新债收益率料不致偏离二级市场太多.
业内人士并称,与三年以上等品种相比,一年期债受流动性吃紧影响或略明显.若明日货币回购利率继续攀升,不排除因此推高一年发行结果的可能.
以银行间固定利率国债收益率曲线中的10年期品种IFT10YY=CDC为例,自7月初以来该收益率震荡上行,在上周一(17日)创下3.5717%的年内高点,近日小幅回落至目前的3.50%附近.
北京一大型券商固定收益分析师认为,自7月以来,利率产品收益率不断攀升,不少品种在近期创下年内高点,且目前亦徘徊在高点附近.因此对投资者来说,利率产品"收益率有一定吸引力,(明日新债)可能需求不会差."
另外,临近季末不断趋紧的资金面,对一年期的短端品种发行可能造成一定压力.但因上述债券认购资金均在十一长假后缴款,或部分减弱流动性吃紧冲击.
银行间市场周一质押回购加权利率CNREPO=CFXS持续走高.截止收盘,主要品种一天期及七天质押回购都创出七个月来的新高.显示在季末的传统"乾旱"期,各家银行的流动性仍不容乐观,大型银行借钱需求旺盛.[ID:nSB1793184]
银行间国开行固息政策债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,至上周五,1/3/5/7/10年品种的估值分别为3.3665%、3.9423%、4.1597%、4.3025%和4.3602%.
国开行于9月11日首次发行了第38-42期固息债,期限为一、三、五、七和10年,票面利率分别为3.19%、3.8087%、4.0741%、4.19%和4.29%.
上述债券承揽费按认购债券面值计算,一年期无承揽费,三年期为0.05%,五年期、七年期为0.10%,10年期为0.15%;各品种均无兑付手续费.
上述增发债具体条款如下:
第38-42期第一次增发
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发行总量 各期均不超过60亿元
期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息
票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.19%和4.29%
招标时间 9月25日
一至五年:9:30-10:30
七至10年:9:30-11:10
招标方式 一年和10年:单一利率(荷兰式)招标方式
其余: 多种利率(美国式)招标方式
缴款日 10月10日
起息日 9月17日
分销期 9月26日-10月10日
上市日 1年:10月12日;
3/5/7/10年:10月16日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
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如遇市场情况发生重大变化,国开行将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
按中国会计准则，2016年度净利为30亿元人民币，上年同期则为28.5亿元。根据汤森路透综合20名分析师预测，金风科技去年净利31.91亿元。
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