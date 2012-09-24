〔东南亚股市〕印尼股市创一周低点,马来西亚股市创两个半月最低收位

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透曼谷9月24日电---东南亚股市周一下跌,因市场对欧元区救助计划的进展保持谨慎.Bumi Resources(BUMI.JK)股价下跌导致印尼股市触及一周低点,马来西亚受国内投资者卖盘拖累下滑.
印尼股市.JKSE下跌1%,至4,200.91点,为9月13日来最低收位.Bumi Resources重挫19%掼压盘势,此前其最大的股东称,正调查潜在的财务违规行为[ID:nSB1793432].
马来西亚股市.KLSE收低0.7%,至1,612.38点,为7月3日以来最低收位.马来西亚证交所数据显示,散户与国内机构投资者分别出脱560万美元和350万美元股票,外资买入约900万美元.
菲律宾股市.PSI收高0.6%,部分扳回过去四个交易日1.1%的跌幅.成交量清淡,成交值较过去30个交易日均值下滑25%.
1016GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年
报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价
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新加坡 .FTSTI 3067.93 -10.30 -0.33 +15.93 2646.35
马来西亚 .KLSE 1612.38 -11.32 -0.70 +5.33 1530.73
泰国 .SETI 1284.30 -1.96 -0.15 +25.26 1025.32
印尼 .JKSE 4200.91 -43.71 -1.03 +9.91 3821.99
菲律宾 .PSI 5325.60 33.54 +0.63 +21.81 4371.96
越南 .VNI 390.37 -5.11 -1.29 +11.04 351.55
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(完)
--编译 程琳;审校 蔡美珍
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
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