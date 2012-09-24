〔东南亚股市〕印尼股市创一周低点,马来西亚股市创两个半月最低收位

路透曼谷9月24日电---东南亚股市周一下跌,因市场对欧元区救助计划的进展保持谨慎.Bumi Resources(BUMI.JK)股价下跌导致印尼股市触及一周低点,马来西亚受国内投资者卖盘拖累下滑.

印尼股市.JKSE下跌1%,至4,200.91点,为9月13日来最低收位.Bumi Resources重挫19%掼压盘势,此前其最大的股东称,正调查潜在的财务违规行为[ID:nSB1793432].

马来西亚股市.KLSE收低0.7%,至1,612.38点,为7月3日以来最低收位.马来西亚证交所数据显示,散户与国内机构投资者分别出脱560万美元和350万美元股票,外资买入约900万美元.