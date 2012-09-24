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亚洲 | 2012年 9月 24日 星期一 18:25 BJT

〔东南亚股市〕印尼股市创一周低点,马来西亚股市创两个半月最低收位

路透曼谷9月24日电---东南亚股市周一下跌,因市场对欧元区救助计划的进展保持谨慎.Bumi Resources(BUMI.JK)股价下跌导致印尼股市触及一周低点,马来西亚受国内投资者卖盘拖累下滑.

印尼股市.JKSE下跌1%,至4,200.91点,为9月13日来最低收位.Bumi Resources重挫19%掼压盘势,此前其最大的股东称,正调查潜在的财务违规行为[ID:nSB1793432].

马来西亚股市.KLSE收低0.7%,至1,612.38点,为7月3日以来最低收位.马来西亚证交所数据显示,散户与国内机构投资者分别出脱560万美元和350万美元股票,外资买入约900万美元.

菲律宾股市.PSI收高0.6%,部分扳回过去四个交易日1.1%的跌幅.成交量清淡,成交值较过去30个交易日均值下滑25%.

1016GMT 涨跌 当日 今年以来 2011年

报价 点数 涨跌% 涨跌% 收市价

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新加坡 .FTSTI 3067.93 -10.30 -0.33 +15.93 2646.35

马来西亚 .KLSE 1612.38 -11.32 -0.70 +5.33 1530.73

泰国 .SETI 1284.30 -1.96 -0.15 +25.26 1025.32

印尼 .JKSE 4200.91 -43.71 -1.03 +9.91 3821.99

菲律宾 .PSI 5325.60 33.54 +0.63 +21.81 4371.96

越南 .VNI 390.37 -5.11 -1.29 +11.04 351.55

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(完)

--编译 程琳;审校 蔡美珍

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