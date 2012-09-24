《中国企业债发行日程表》--9月24日

(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *邳州润城资产 10 7 7.55% AA- 9/25-9/26 宏源证券 经营集团 (第3-7年末每年末偿还20%本金,以国有土地使用权抵押担保) ==================================================================================== *河南济源 8 7 7.50% AA 9/25-9/27 国开证券 建投公司 (第3-7年末每年末偿还20%本金) ==================================================================================== *福州城乡 10 6 6.35% AA+ 9/25-9/27 中信建投证券 建设总公司 (第3-6年末每年末偿还25%本金) ==================================================================================== *通辽天诚城投 10 7 7.75% AA- 9/24-9/28 国信证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ==================================================================================== *重庆长寿开发 8 7 7.45% AA 9/25-9/29 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年末偿还20%本金) ==================================================================================== *内蒙古高新 10 7 7.20% AA+ 9/25-10/8 渤海证券 控股公司 (第3-7年末每年末偿还20%本金) ==================================================================================== 慈溪国资 8 7 6.60% AA 9/20-9/26 瑞信方正证券 投资控股 (中国投资担保有限公司提供担保) (第3-7年每年末偿还20%本金) ==================================================================================== 临沂经开 10 7 8.26% AA- 9/24-9/26 一创摩根证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 如东县东泰 8 7 7.45% AA 9/24-9/26 宏源证券 社会发展投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 重庆江津 13 7 7.46% AA 9/21-9/27 广州证券 华信资产 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 奉化投资公司 10 7 7.45% AA 9/24-9/28 华林证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 太原龙城发展 20 7 周一簿记建档 AA+ 9/25-9/29 国信证券 投资有限公司 (利率区间6.30%-6.60%/第3-7年末每年偿还20%本金) 中德证券 ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》