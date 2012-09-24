《中国企业债发行日程表》--9月24日

中国证券：证监会拟对慧球科技信披违法案件作出近34.8亿元行政处罚
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
(欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选[CN/DBTCN]) 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ==================================================================================== *邳州润城资产 10 7 7.55% AA- 9/25-9/26 宏源证券 经营集团 (第3-7年末每年末偿还20%本金,以国有土地使用权抵押担保) ==================================================================================== *河南济源 8 7 7.50% AA 9/25-9/27 国开证券 建投公司 (第3-7年末每年末偿还20%本金) ==================================================================================== *福州城乡 10 6 6.35% AA+ 9/25-9/27 中信建投证券 建设总公司 (第3-6年末每年末偿还25%本金) ==================================================================================== *通辽天诚城投 10 7 7.75% AA- 9/24-9/28 国信证券 (第3-7年每年末偿还20%本金) ==================================================================================== *重庆长寿开发 8 7 7.45% AA 9/25-9/29 国信证券 投资集团 (第3-7年末每年末偿还20%本金) ==================================================================================== *内蒙古高新 10 7 7.20% AA+ 9/25-10/8 渤海证券 控股公司 (第3-7年末每年末偿还20%本金) ==================================================================================== 慈溪国资 8 7 6.60% AA 9/20-9/26 瑞信方正证券 投资控股 (中国投资担保有限公司提供担保) (第3-7年每年末偿还20%本金) ==================================================================================== 临沂经开 10 7 8.26% AA- 9/24-9/26 一创摩根证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 如东县东泰 8 7 7.45% AA 9/24-9/26 宏源证券 社会发展投资公司 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 重庆江津 13 7 7.46% AA 9/21-9/27 广州证券 华信资产 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 奉化投资公司 10 7 7.45% AA 9/24-9/28 华林证券 (第3-7年末每年偿还20%本金) ==================================================================================== 太原龙城发展 20 7 周一簿记建档 AA+ 9/25-9/29 国信证券 投资有限公司 (利率区间6.30%-6.60%/第3-7年末每年偿还20%本金) 中德证券 ==================================================================================== 以下为申请发行集合债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限(年) 年利率 债项评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) ===================================================================================== 暂无 ===================================================================================== 注:*表示新增.(完) --整理 李宏薇; 审校 边竞 发行日程 [DBT-ISU-DIARY-CMN-CN] 《中国国债发行日程表》《中国金融债发行日程表》 《中国可转债发行日程表》《中国企业债发行日程表》 《中国短期融资券及中期票据发行日程表》《中国公司债发行日程表》 《中国信用债发行日程一览表》 已发行债券 [CN/DBTCN-CFACT] 《中国2012年国债发行中标明细表》《中国2000年以来国债发行情况一览表》 《中国2012年已发行金融债一览表》《中国2012年已发行公司债一览表》
路透北京2月24日 - 中国证监会周五表示，拟决定对匹凸匹涉嫌信息披露违法违规系列案件处以570万元人民币罚没款；对鲜言涉嫌信息披露违法违规及操纵股价案处以约347,058万元罚没款；对慧球科技涉嫌信息披露违法违规系列案件处以943万元罚没款，拟罚没金额总计近34.8亿元。
路透伦敦2月24日 - 渣打银行周五公布，2016年转亏为盈，因为按照首席行政总裁温拓思(Bill Winters)的重整计划削减了成本。
路透北京2月24日 - 中国全国人民代表大会常务委员会周五表决通过关于修改企业所得税法的决定（草案），明确企业发生的公益性捐赠支出，超过年度利润总额12%的部分，准予结转以后三年内在计算应纳税所得额时扣除。